Herediano confirma que se queda sin una de sus fichas clave

Fernando Lesme quedó fuera de la alineación de Herediano este sábado. (John Durán)

Sporting y Herediano se medirán este sábado a las 8 p. m. en el estadio Puente Piedra en La Argentina de Grecia, un juego vital para los objetivos de ambos equipos de cara el cierre de la primera fase del Apertura 2026.

Por el lado florense, el club busca su tercera victoria al hilo para seguir escalando en la tabla de posiciones, pues un traspié podría dejarlo ya muy rezagado pensando en la clasificación.

En el bando albinegro, una victoria o un empate le daría la posibilidad de subir a la primera posición a la espera de lo que hagan clubes como Saprissa, Cartaginés o Alajuelense este domingo.

Uno de los puntos que llama la atención en la alineación florense es la ausencia de Fernando Lesme, a quien un desgarro muscular lo dejó fuera del choque de esta noche y posibilemente lo que resta del certamen según sabe La Teja.

El Team saldrá con Danny Carvajal, Haxel Quirós, Everardo Rubio, Keyner Brown, Getsel Montes, Darryl Araya, Allan Cruz, Aarón Murillo, Sergio Rodríguez, Elías Aguilar y Daniel González.