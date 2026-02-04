Herediano debutó en el torneo de Copa con un triunfo cargado de polémica por un claro error arbitral, según Henry Bejarano

Herediano derrotó a Puntarenas FC 1-0 con un error claro del árbitro central Cristopher Ramírez, quien señaló un penal que no era, en el debut de los florenses en los cuartos de final del torneo de Copa.

El resultado se define por un fallo del réferi pues la repetición de FUTV es tajante, la falta que sancionó Ramírez fue fuera del área y el problema es que no había VAR para corregir.

Jurgens Montenegro anotó el penal de la polémica entre Herediano y Puntarenas FC. (JOHN DURAN/John Durán)

Corría el minuto 82, Anferny Arias se barrió y derribó a Jurguens Montenegro, justo en el borde del área, pero afuera, este cae adentro y el árbitro se fue en todas.

Así lo reconoció Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, quien fue tajante en que la falta se dio afuera.

“Es una falta que se da afuera y el jugador cae adentro, no era penal. Eso pasa porque no buscan un ángulo de visión bueno”, detalló.

Al tratarse de un torneo en el que compiten equipos de segunda división, no se usó el videoarbitraje, pues en esa liga no se usa la herramienta ni sus estadios están adaptados para ese fin.

El torneo de Copa arrancó sus cuartos de final con un juego que no cumplió la tarea mínima para generar atención a un campeonato que de todas formas no causa tanto interés.

Jurgens Montenegro marcó el único gol del juego. (JOHN DURAN/John Durán)

Hay muchos elementos, empecemos que un partido un miércoles, a las 4 p.m. y con planillas que no son las titulares, no es la oferta más atractiva de entrada.

Luego, para el fan del equipo grande, sacar tiempo laboral o dedicar una tarde para ver un partido ante un club no tradicional, es otra atenuante que no jala mucho.

El incentivo tampoco es mayor cosa, jugar en el torneo de Copa solo es una motivo más para saturar un calendario lleno de partidos, lo que no hace mucha gracia en los equipos.

Para cuadros de segunda división o los no tradicionales, podría representar incluso un gasto adicional, por lo que acá es donde uno se pregunta su utilidad.

¿Poner muchos jóvenes? Podría ser algo, pero si vamos a verlos solo en un torneo que podría durar dos o cuatro partidos, es como cuando solo los ponen en los 90 Minutos por la Vida.

En el Team jugaron muchachos como Daniel González, Santiago Vargas, Dennis Villalobos o Tomás Víquez, quienes buscaron mostrarse y ser una opción para José Giacone en el campeonato nacional.

Hay que señalar que esta iniciativa no es de los equipos, el reglamento de la Copa exige que los jóvenes tengan un mínimo 360 minutos por partido, quien no los cumpla se le dará el juego por perdido.

En ese marco, vimos un partido parejo, para el segundo tiempo fue cuando los locales demostraron las ganas de ganarlo, el Team metió a figuras como Elías Aguilar buscando algo más.

La diferencia al final fue por un fallo arbitral, porque las opciones no sobraron. Ahora deberá jugarse el partido de vuelta la próxima semana en el Lito Pérez, en el que al Team le valdrá un empate para meterse a semifinales.

No hay mucho ciencia ni invento, no vale el gol de visita, no hay tiempos extra, si hay empate en la serie, a penales y vámonos.