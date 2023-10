Herediano dejó a Vladimir Quesada en alitas de cucaracha en el Saprissa

La irregularidad de Kevin Chamorro sigue en el tapete (Jose Cordero)

Herediano hizo lo que le tocaba, hacer leña del árbol caído y tres días después del fiasco contra el Real Estelí, ahora fue el Team el que se sonó 2-0 al Saprissa.

Qué días más duros para ser morado son estos, la afición muy chiva con el cuerpo técnico y la directiva, y les tocó enfrentar un partido como el clásico del buen fútbol con una incómoda disyuntiva que significa el resultado de este sábado.

Triunfar y que Vladimir Quesada siga en su puesto o no ganar para tal vez sacar a Vladi, aunque eso signifique exponer el liderato si Alajuelense le gana este domingo a Sporting.

¿Qué dirá Mariano Torres si mañana revisamos la tabla de posiciones y su equipo ya no es líder? ¿Ahora sí reconocerá que su equipo no juega bien y en este torneo no han podido en ninguno de los partidos importantes que se les han cruzado?

La verdad es que los problemas de los morados no tienen que centrarse solo en los resultados, sino en el juego que es aún peor a lo que se le debería exigir a una plantilla como la del Monstruo. Es que ni a sus aficionados les gusta como juegan.

¿Desde cuándo Saprissa es un equipo que juega al pelotazo y tirando bolas y bolas arriba como si Kendall Waston fuera su centro delantero fijo? Ese es apenas uno de los detallitos por los que a Vladi ya si acaso lo defiende la familia.

Un desvió de Kendall Waston no pudo contenerlo Kevin Chamorro y se le fue al fondo para el primer gol (Jose Cordero)

Porque en el otro lado de la moneda tenemos a un cuadro que sí tiene a un sentido de juego, explotando las bandas y consciente que a un rival en estas circunstancias no se le puede perdonar. Si está en el suelo, hay que darle más duro.

Pues veamos otro detalle, la victoria deja a los florenses apenas a cuatro puntos de los morados en el tercer puesto. Tampoco es que los Tibás se pueden relajar de estar muy seguros allí, porque a como se muestran, no pueden dar nada por sentado.

Fatal. Luego está el otro gran señalado de este sábado, porque si le tiramos a Vladi y con toda razón, lo de Kevin Chamorro es para también sentarlo en el banquillo de los acusados, responsable total de los goles rojiamarillos, pues entró con mantequilla en los guantes.

Ya en el torneo, el meta morado ha dado muestras de inconstancia, las cuales incluso le señalamos en su momento y se enojó, pero tras un partido como este solo le toca hacer mea culpa y agachar la cabeza.

Herediano salió con un sonrisón ante el Saprissa. (Jose Cordero)

El gol de Gerson Torres, a los 12 minutos, es de portero. El volante rojiamarillo hace una buena gambeta del lado derecho del área y suelta un zurdazo, pero Kevin no puede amarrar el balón y cuando la quiso sacar de la línea ya estaba adentro.

A Vladimir Quesada le tomó 45 minutos ver que necesitaba a Ulises Segura para tener peso en el medio campo, pero ni así pudo corregir nada, porque su portero le tenía otra pifia guarda

El primer tanto del argentino Ángel Sayago en el torneo tico quedará guardado como un remate que nunca tenía pinta de gol, pero que a Chamorro se le fue por debajo del cuerpo en, posiblemente, una de las peores tortas de su carrera. Ese fue el 2-0 al 73, el que liquidó la mejenga y, tal vez, el futuro de Vladi en Saprissa.