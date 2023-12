Herediano en esta final: En sus manos está tocar la cima o caer a lo más bajo

El Club Sport Herediano solo tiene dos posibles caminos, una vez finalice el campeonato nacional del Apertura 2023 y los destinos son totalmente opuestos.

Herediano jugó una gran semifinal contra Alajuelense y buscará lo mismo ante Saprissa. (Albert Marín)

O los heredianos tocan la cima del cielo si logran ganarle el título al Saprissa, sobre todo porque no eran favoritos al inicio del torneo e igualarían a Alajuelense en 30 títulos, o se van en blanco y firmarán una temporada para el olvido porque no ganarían ninguno de los títulos que disputaron, entre campeonato nacional, Copa Centroamericana, torneo de copa y Supercopa.

Se podría decir que Saprissa está en una situación similar, pues si no gana el título también se iría con las manos vacías en las tres competencias del semestre, pero su caso no es tan grave porque viene de ser bicampeón y de ganar la Supercopa y la Recopa al Saprissa. Eso no quita el fracaso, pero tiene atenuantes que lo suavizan.

Breansse Camacho buscará prolongar el campeonato dos partidos más. (JOHN DURAN)

David Patey, expresidente del Herediano y fiel aficionado a ese equipo, expresó que quiere ver al Team levantando la copa, pero tiene una teoría muy particular para este tipo de series. Cree que el factor suerte muchas veces juega un papel preponderante.

“Luego de diez años en esto y la gente dice que los penales son una lotería, pero los partidos tienen factores. Recuerdo el gol que hizo Esteban Ramírez, la paró de pecho y la pegó al puro ángulo y estuvo en el top ten de mejores goles en el mundo.

“Recuerdo la temporada de Leo Moreira con nosotros, espectacular, brillante y tuvo dos salidas malas en estas instancias y quedamos fuera. Un jugador puede meter el golazo de su vida o cometer un error y eso marca la diferencia.

LEA MÁS: Fernán Faerron se perderá la final contra Saprissa por estas razones

“Esos momentos, por los partidos tan parejos y la presión que tienen los dos equipos, un error o un momento bondadoso marcan diferencia”, comentó.

Lógicamente, quiere que el Team sea el ganador, pero si no lo es, no tendría ningún resentimiento contra la dirigencia o contra el equipo. “Yo juzgo las intenciones, no los resultados y están haciendo lo posible por ganar”, comentó.

Otro florense de buena cepa, el músico Kike de Heredia, dijo que el equipo está motivado y no es favorito y eso lo hace más peligroso, pero dice que no quiere pecar de bocón.

“Un morado dijo en un programa de radio que a Heredia le quedan dos partidos, pero lo mismo dijo contra el Real Estelí y no ganaron. Es difícil decir cosas antes de que se jueguen los partidos”, añadió.

También dijo que para Saprissa sería muy complicado, más que para el Team, no ganar el título, pues Heredia tuvo que armar equipo al inicio de temporada, cambiar de entrenador y hasta jugar fuera de casa.

“Si Saprissa no es campeón es un rotundo fracaso, ¿de qué le valió ser primeros y todos los puntos que hizo? Pero, repito, no se puede hablar antes de que se jueguen los partidos”.

El periodista Fabio Escalante, otro herediano, expresó que ya el Team ganó, pues no se esperaban que llegara a la final.

“De aquí en adelante todo lo que venga para Herediano es ganancia. Ya alcanzó lo que podía alcanzar, si se da algo más sería extraordinario y para Saprissa no ganar es un rotundo fracaso, porque ha sido superior, por mucho, a los demás equipos”.

Dijo que perder ante Saprissa no sería catastrófico, según su punto de vista, porque el equipo ya hizo más de lo que se esperaba.