Herediano herido se vuelve más peligroso

El Tigre herido es más peligroso y en el estado actual del Herediano es más que evidente, ya que el Team está de último en la tabla de posiciones y sin puntos.

Lo rudo es que los florenses deberán tratar de levantar esta tarde ante Saprissa que marcha con paso perfecto al propinar dos goleadas de 3-0 al Santos y a Pérez Zeledón.

Los rojiamarillos deberán sacar la casta y golpear la mesa este domingo a las 5 p.m., en el estadio Ricardo Saprissa, para demostrar que son el equipo que siempre aspira al título. Pero una nueva derrota dejaría a los florenses en cuidados intensivos y tendrían que ver cómo Saprissa se alejaría en la tabla con nueve puntos más apenas en tres fechas.

Herediano aún no despega en el torneo. Foto: Rafael Pacheco Granados Herediano aún no despega en el torneo. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

El periodista deportivo Fabián Zumbado, reconocido seguidor del Herediano, dice que el Team no tiene nada que perder ante los morados.

“A nosotros nos encanta embarrialar la cancha y amargar la fiesta y Saprissa es todo fiesta, pasión. Poder y orgullo, como dicen ellos y el Team así es más peligroso”, dijo Zumbado.

Los ejemplos son muchos, más en rondas finales, pero eso no quita que en la fase clasificatoria le haya amargado la fiesta al más pintado.

“Futbolísticamente no lo veo tan mal como otras veces, simplemente no se le dan los resultados. Le tengo fe al equipo, pero ojo que si mañana (domingo) perdemos 5 a 0, no pasa nada. Interesa lo que ocurra en semifinales, ahí sí”, comentó.

El técnico del Team, David Patiño, también dijo que el equipo no se ha visto mal con respecto al volumen de juego, pero lamentablemente los resultados no han llegado, por lo que ahora les queda remar contracorriente y remontar.

“Hemos preparado una semana con mucho trabajo, de forma colectiva, formas de juego defensivo y con colaboración defensiva, pero lo que necesitamos es ganar”, explicó el técnico florense.

Por su parte, el entrenador de Saprissa, Mauricio Wright, sabe que enfrente tendrá a un rival que es pura entrega y que puede complicar a cualquiera.

“Es un gran rival, sabemos de la planilla que tienen y lo que ellos pueden dar, entonces queremos estar muy bien con el grupo para enfrentar este partido en casa”, dijo.

El entrenador morado asegura que el equipo está muy comprometido para ganar la mejenga y seguir puntuando de tres en el actual campeonato.

“Vamos a tratar de buscar esos puntos, no es fácil, es un rival muy calificado y que tiene una de las mejores planillas del país”, comentó.

Los florenses perdieron sus dos primero juegos del torneo.

Saprissa es lo contrario a Herediano, está volando. Foto: Rafael Pacheco Granados Saprissa es lo contrario a Herediano, está volando. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

El primero ante Guadalupe 1-0, jugando en el Fello Meza, sorprendido con un gol tempranero a los nueve minutos y luego ante Jicaral 3 a 2 de visita, cuando casi tenían un punto en el bolsillo. Incluso estuvieron dos veces arriba en el marcador.

A Patiño no le sorprende tanto el arranque de su equipo, pues dice que el torneo de Costa Rica es un muy parejo.

“Es un futbol muy competitivo, donde si acaso dos o tres destacan individualmente, pero cuentan con jugadores muy parejos y estilos similares donde se potencia la técnica individual por un lado y por otro el despliegue físico en defensa”, comentó.

Patiño todavía debe acomodar al equipo a su estilo, pero tomando en cuenta esas particularidades que ha detectado de nuestro torneo.

“Los equipos están muy cortitos y están intensos, por las canchas quizás y por la forma de jugar, un poco cortado, con demasiada pelota quieta y faltas, pero es parte de la competencia que se genera. Me gusta mucho y estoy ilusionado”, añadió Patiño.