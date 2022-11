Herediano le marca la cancha a la Ultra Morada previo a la gran final

La Ultra Morada tendrá que ver el partido Herediano - Saprissa en casa. John Durán (JOHN DURAN)

El Club Sport Herediano informó que la Ultra Morada no podrá ingresar al estadio Colleya Fonseca, para el juego de vuelta de la gran final contra Saprissa, que será a las 6 de la tarde.

El equipo rojiamarillo informó este sábado que se reservarán el derecho de admisión para no permitir el ingreso del grupo saprissista.

Además, el Team destacó que el perímetro frente al estadio, en el sector norte, se cerró a las 2 p.m. y ningún carro puede pasar por esa zona.

Los asociados del equipo entran de 3 p.m. a 4 p.m. y el público general hace su ingreso a partir de las 4:15 p.m.

Lo que no se permite

La dirigencia florense destacó que está prohibido el ingreso de alimentos y bebidas, no se pueden llevar monedas, sombrillas con punta (el tamaño de la sombrilla cerrada no puede exceder los 25 centímetros y la apertura de esta sombrilla es para la parte externa del estadio, no puede ser utilizada dentro del estadio).

Tampoco se podrán portar cornetas, bengalas, instrumentos ni serpentinas.

El equipo mencionó que si alguna persona tomó licor o consumió alguna sustancia prohibida, la administración decide si ingresa al estadio

Con respecto al ingreso, la dirigencia rojiamarilla recomienda llegar temprano, pues habrá dos filtros de revisión, por lo que se deberá tener entrada o el boleto digital de socio florense a la mano.