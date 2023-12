Herediano mete picante a la final con polémica publicación

Herediano también juega su final fuera de la cancha. (MAYELA LOPEZ)

Las finales no solo se juegan dentro de la cancha, también fuera de ella y Herediano lo aplicó este sábado al anunciar la hora del partido de vuelta en el estadio Ricardo Saprissa con una picante publicación.

Los rojiamarillos compartieron una imagen de la falta que le hizo el defensor Kendall Waston a Elías Aguilar en el primer juego y la frase “Este domingo, una vez más #ContraTodoyContraTodos ¡VAMOS HEREDIANO!”, mostrando que siguen inconformes con la decisión de Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol de no sancionar por video al jugador del Saprissa.

Como era de esperarse, los aficionados reaccionaron a la publicación y las respuestas fueron creativas.

En la red social X (antes Twitter) el usuario @seke_06 les puso “¿Por qué no lo anuncian con el gol con la mano de Allan Cruz? ¿O con la que tenía que ser roja de Jesús Godínez? ¿O con el camerino sin agua?” y @GalenoRojas comentó “Sean más profesionales, no son equipo de barrio, se supone un grande. Victimizarse, bajar el piso o el pobrecito, etc, a todos favor o en contra son afectados por los arbitrajes”.

Otros fueron más allá usando memes de Jafet Soto y hasta los aficionados del Herediano involucrados en la pelea en un restaurante de comidas rápidas en Heredia.