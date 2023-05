Herediano pierde a una de sus fichas estelares para las semifinales ante Saprissa

Bryan Segura se pierde el primer duelo de semifinales por acumulación de tarjetas amarillas. (Albert Marín)

Una vez más Herediano clasificó dejando los pelos en el alambre, se metió a las semifinales donde enfrentará al Saprissa. No obstante, para el juego de ida los florenses pierden a una de sus fichas estelares.

En el duelo del próximo jueves el guardameta Bryan Segura no podrá actuar, debido a que acumuló cinco tarjetas amarillas en la primera fase del torneo, sanción que deberá cumplir en las semis.

Los rojiamarillos se la deberán jugar ahora con el juvenil Steven Orias, suplente con muy poca experiencia en la primera división, y quien recién fue ascendido al primer equipo este torneo. Orias ya jugó en la victoria por 3-1 ante Pérez Zeledón.

Jeaustin Campos, entrenador florense, afirma que siente confianza en el chamaco y recordó que ha vivido casos similares, como el de Kevin Chamorro en el Saprissa.

“Es un chico que ya jugó, tiene muchísima personalidad y no me sorprende, pero de repente un portero tan joven que tenga esa personalidad que hablé, a mí me gustó muchísimo y le vamos a dar toda la confianza”.

“En algún momento fue Chamorro y hoy está ahí adonde está, parte del trabajo de nosotros como entrenadores, no es solo ser campeón, ponerse medallas, sino el hecho de hacer crecer a los muchachos, es una muy bonita posibilidad la que se le presenta”, dijo Campos.