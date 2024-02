Herediano podría toparse a una pantera con hambre de goles en Guanacasteca

Marco "Pantera" Granados podría ser una amenaza para Herediano este domingo. (Rafael Pacheco Granados)

Los goleadores mexicanos no han faltado en Guanacasteca en los últimos tiempos; el semestre pasado Erick “Cubo” Torres fue figura, en el actual torneo Joaquín Hernández lidera la lista de cañeros con cuatro tantos y además cuentan con otra ficha que llegó de tierras aztecas.

Marco Antonio Granados, más conocido como la Pantera, llegó para este semestre a la pampa con la consigna de seguir el paso que han marcado sus compatriotas, y ese detalle lo tiene bien claro.

En el Clausura 2024 no ha tenido mucha oportunidad de lucirse, pues su permiso de trabajo lo consiguió a inicios de mes y, de momento, aún solo ha jugado 35 minutos en el equipo de Horacio Esquivel.

La visita del domingo al estadio Carlos Alvarado en Santa Bárbara para enfrentar a un motivadísimo Herediano puede ser el momento para que la Pantera dé su primer zarpazo.

“Hay unas expectativas con lo del Cubo y hay que superarlas, es bueno cuando tomas un reto como estos, alto, grande, pero para eso estamos, para romper ese tipo de cosas y hacerlas mejor, porque me creo capaz de hacerlo. El Cubo hizo las cosas muy bien, dejó la vara alta, pero sabemos lo que podemos hacer, meter al equipo entre los primeros cuatro es el objetivo”, destacó a La Teja.

Sobre la ADG afirma que en México, entre un sector de los futbolistas, se ha ido dando a conocer y se habla por la llegada de diversos jugadores hasta Nicoya.

“En México, obviamente, salió todo lo del Cubo y su paso por la ADG, que acá está Alonso, Sergio (Rodríguez, volante), el Tony (Anthony Monreal, portero), otros jugadores que ya había conocido en México lo que hace más fácil la adaptación y el saber del equipo cuando hay gente de tu mismo país.

Joaquín Alonso Hernández es el otro delantero mexicano de Guanacasteca junto con Marco Granados.

Al igual que lo era el Cubo, el nuevo cañonero de los nicoyanos no es cualquier nombre; en su historial está el haber conseguido un subcampeonato en el mundial sub-17 de Emiratos Árabes Unidos en el 2013 y jugó con diversos equipos en su país, así como en diversas partes del mundo.

“Fui subcampeón del mundo, campeón del premundial sub-17, he jugado en Grecia, El Salvador, Nicaragua, en México con Chivas y ahora acá. Me ha tocado estar en varios países donde me ha ido bien. En Nicaragua y El Salvador fui campeón y vengo acá con la mentalidad de hacer las cosas mejor”.

Hacerse un campo en el once de Horacio Esquivel es su próxima tarea, le tocará duro por conseguirlo, pero tiene la confianza de que con trabajo duro y demostrando sus condiciones, puede seguir la senda de sus compatriotas, quienes han marcado de buena forma al fútbol guanacasteco.