Herediano presenta una campaña muy noble para el próximo juego ante Cartaginés

Este sábado el Herediano recibe al Cartaginés en una fecha más del campeonato local; sin embargo, más allá de los tres puntos en juego, los rojiamarillos lanzaron una campaña para recaudar útiles escolares.

“¡Este sábado también jugamos por la educación! Recordamos a toda nuestra afición y socios que seguimos con la campaña de recolección de útiles escolares. Podés llevar tu donación a la entrada del partido de este sábado 14 de febrero, cuando recibimos a Club Sport Cartaginés en el Estadio Carlos Alvarado Villalobos.

“También podés colaborar adquiriendo un bono solidario y sumarte a esta noble causa. Cada cuaderno, lápiz o mochila cuenta. ¡Demostremos una vez más que la familia herediana siempre responde!”, publicó el conjunto florense en sus redes.

El partido será este sábado a las 8 de la noche en Santa Bárbara de Heredia.