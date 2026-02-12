Deportes

Herediano presenta una campaña muy noble para el próximo juego ante Cartaginés

Herediano lanzó una campaña para el sábado ante Cartaginés para recaudar útiles escolares

Por Eduardo Rodríguez

Este sábado el Herediano recibe al Cartaginés en una fecha más del campeonato local; sin embargo, más allá de los tres puntos en juego, los rojiamarillos lanzaron una campaña para recaudar útiles escolares.

Herediano recibe al Cartaginés este sábado (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“¡Este sábado también jugamos por la educación! Recordamos a toda nuestra afición y socios que seguimos con la campaña de recolección de útiles escolares. Podés llevar tu donación a la entrada del partido de este sábado 14 de febrero, cuando recibimos a Club Sport Cartaginés en el Estadio Carlos Alvarado Villalobos.

“También podés colaborar adquiriendo un bono solidario y sumarte a esta noble causa. Cada cuaderno, lápiz o mochila cuenta. ¡Demostremos una vez más que la familia herediana siempre responde!”, publicó el conjunto florense en sus redes.

El partido será este sábado a las 8 de la noche en Santa Bárbara de Heredia.

