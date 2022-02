Herediano presentó a Waylon Francis con el ojo puesto en Saprissa

El Team florense presentó este jueves al lateral izquierdo Waylon Francis como su nuevo refuerzo, pero con la mira puesta en el Deportivo Saprissa.

Fotografía: Lilly Arce Waylon Francis Presentación con el Herediano Torneo de Clausura 2022 3 de febrero del 2022 Fotografía: Lilly Arce

Francis, de 31 años, procede de la MLS donde juega desde el 2014, su último equipo fue el Columbus Crew. El jugador se mostró realizado de regresar a la que considera su casa.

“Me siento muy contento porque ahora estoy con mi familia y con mi hijo y eso también es un plus que me hizo tomar la decisión de volver al campeón nacional”, expresó Waylon.

El lateral fue campeón con el Team en el Verano 2012 y el Verano 2013 y comentó que de aquel equipo solo quedan dos jugadores, Yendrick Ruiz y Esteban Granados.

“Para mí es importante encontrar a jugadores que quedamos campeones porque son personas que conozco bien, líderes dentro y fuera de la cancha y puedo compartir con ellos y contarles las experiencias sobre cómo se manejan las cosas allá, eso les va a ayudar para que puedan aprender. También será importante para que me hablen del fútbol nacional porque son muchos años de no estar acá”.

A demostrarlo en la cancha

Mientras tanto, el técnico florense, Jeaustin Campos, dijo que deben demostrar en la cancha que son mejor equipo que los morados.

“Saprissa es un equipo que maneja bien los hilos del partido y de repente no ha tenido la fortuna de sacar buenos resultados, eso no le quita que nosotros, ya con los seleccionados y con un equipo más conformado, vaya a ser sencillo, por el contrario, la clave que tenemos es que hemos visto a todos los equipos y con todo respeto y la humildad de saber que si somos mejores hay que demostrarlo en el campo, no en un micrófono, ni ante una cámara”, comentó.

Jeaustin Campos dice que se debe demostrar en la cancha que son mejores. (Rafael Pacheco Granados)

Herediano recibirá a Saprissa este viernes a las 5:30 de la tarde, con la intención de lograr su primer triunfo, luego de dos empates consecutivos.

Jeaustin dijo que de los 18 partidos anteriores que ha dirigido al Team, le gusta tener un balance, es decir, no se casa con un once titular y eso incluye puestos incluso como el de los porteros.

“Es importante mantener la sensación en todos de que son titulares, que lo sientan, pero como le digo a ellos, quien piense que va a jugar tiene razón y quien piense que no va a jugar también tiene razón. Es parte de que se dé una competencia sana”, explicó.