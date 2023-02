Herediano deja fuera de su estadio a importante medio nacional

Jafet Soto, gerente del Herediano tomó una drástica medida antes del juego contra Alajuelense. Jorge Castillo. (JORGE CASTILLO)

El Club Sport Herediano tomó una fuerte decisión la cual rige desde este sábado para el partido ante Alajuelense. El club florense no le renovó los derechos de transmisión a Radio Monumental para sus partidos en casa.

Con esta medida la radio de La Uruca no llegó a transmitir al estadio Colleya Fonseca dado que no tenía la autorización para hacerlo. Tampoco envió a ningún periodista a cubrir el partido, eso por decisión del medio, no porque se los hayan prohibido.

La Teja le consultó por el caso a Jafet Soto, gerente general del Team, y confirmó que en efecto desde este partido decidieron no renovar el contrato.

“No hemos renovado contrato. Así lo decimos, simplemente”, destacó

Cuando le consultamos los motivos y si se debe a una molestia por la manera en que esta radio trata los temas de su institución, con críticas muy duras, Soto fue tajante en su respuesta.

“Si fuera así, tal vez entonces estaríamos inconformes con un sector de la prensa también. Nada es personal en esto. Nosotros decidimos quién tiene derechos y quién no los tiene para transmitir nuestros partidos”, dijo.

Sobre si el tema se podría resolver pronto para que la emisora pueda dar las mejengas del Team, Jafet afirmó que tienen que verlo.

“Yo tengo una superamistad con don Hernán (Azofeifa, gerente de Central de Radios); podría ver el tema sin ningún problema, igual con don Fernando Contreras, como cuando salimos de Repretel o con la gente de Tigo”.

Soto cerró diciendo que no sabe si este torneo Monumental volverá al Colleya, pues tendría que sentarse a negociar con don Hernán Azofeifa.