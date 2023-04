Herediano rendirá tributo a un ídolo que ha sido más ganador que el mismo Jafet Soto

Odir Jacques fue el técnico que rompió la sequía de 19 años sin títulos en el Herediano.

En la historia del Herediano hay una figura que se ganó el apodo de Rey Midas con todas las de la ley, dado que nadie ha ganado más que él en ese banquillo, hablamos de don Odir Jacques Ferreira.

A cargo de los florenses, el entrenador tico brasileño alzó cinco títulos de campeón nacional, por algo es que en la provincia y el club lo aman y por lo que este sábado le rendirán un merecido homenaje.

Previo al encuentro ante Sporting FC, a las 8 p.m en el estadio Colleya Fonseca en Goicoechea, le darán un reconocimiento, el cual la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Deportiva Club Sport Herediano decidió otorgarle al técnico de 76 años.

Hablamos con Jacques para que contara cómo se siente con el agasajo y además para conocer cómo está, al ser alguien tan recordado por toda la afición nacional.

“Estoy muy agradecido con los socios de Herediano, con la junta directiva por reconocer el trabajo que uno ha hecho, me siento muy contento por el homenaje y que lo recuerden a uno”.

-¿Cuándo le hablaron del homenaje?

Hace meses que lo vienen planificando por los socios del club que le presentaron la moción y la idea a la junta directiva para ver si lo aprobaban y dichosamente así fue.

-¿Los aficionados heredianos aún lo saludan, felicitan y piden fotos?

Sí, claro, pero la verdad es que no solamente los heredianos, tengo más de 50 años en Costa Rica y heredianos, saprissistas, liguistas, todos me saludan y me tratan bien por igual, es algo que no es muy dado, reconocen solo a los de su equipo, pero conmigo todas las aficiones me tiene respeto y cariño.

-¿Por qué cree que se da eso?

Creo que por la manera que he sido y asumido mi profesionalismo cuando fui futbolista primero y luego entrenador, yo defendí a la Liga con gran honor y fui campeón con ellos, con Saprissa fui campeón varias veces como jugador y estuve de entrenador y con Herediano ni qué hablar, las últimas dos veces que fui campeón con ellos salí invicto (2012 y 2015), la gente me reconoce mucho eso.

-¿Con Herediano al ganar más cosas hay un sentimiento especial?

Yo estoy muy agradecido, porque fui campeón como entrenador y jugador, las dos cosas, es algo que acá en Costa Rica otros no han hecho, pero la verdad no tengo colores, sino agradecimientos para los tres equipos, hasta con Cartago con quien estuve un tiempo con ellos como técnico.

-Lo hemos visto en el Colleya Fonseca algunas veces, ¿Todavía va a ver los partidos de Herediano?

De vez en cuando, no soy constante, hay días que estoy en la casa viendo televisión y me da la gana y hablo con mi hijo o con mi nieto y nos vamos para el Colleya a disfrutar, que no es lo mismo ver por televisión que estar en la cancha, a la par del público.

-¿Cómo está actualmente?

No estoy como un carajillo de 18 años, pero tampoco como un viejito, gracias a Dios estoy superbién de salud y en todo, con mucho ánimo de seguir adelante, agradecido por la salud de mi familia y mía.

-¿Es cierto que aún no está retirado del fútbol?

Me llama mucho la atención ver que Costa Rica necesita entrenadores ganadores y no es que quiera ser más que nadie, pero yo soy un ganador, estoy muy bien y con grandes ganas de volver al fútbol, estoy preparado para eso. He tenido ofertas de Centroamérica, pero yo ya no dejo Costa Rica.

Yo nací para ganar, si un equipo me llama y analizo que tiene posibilidades de ganar un título, yo acepto y sino mejor me quedo en casa, porque yo no soy perdedor, no me gusta estar en los últimos lugares, es la verdad. He tenido ofertas, pero de equipos que no me llenan la expectativa.