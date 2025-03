Herediano salva invicto con un gol lleno de polémica

Herediano sacó un empate a un gol contra Santa Ana FC, este domingo en el estadio Piedades de Santa Ana, con una acción llena de polémica en el cierre del partido.

A Elías Aguilar lo secaron a patadas. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

El juego finalizó 1 a 1 y permite al Team mantener el liderato y el invicto, mientras Santa Ana le descontó un punto al Santos en la lucha por el no descenso.

La acción polémica fue al minuto 92, con un centro pasado al segundo palo que generó una mala salida de Patrick Pemberton, quien fue por la bola pero la soltó y la pelota quedó a expensas del cubano Marcel Hernández.

El delantero anotó a puerta vacía, no obstante, hubo dos situaciones con polémica. Un posible fuera de juego, que no existió porque Marcel salió desde atrás. Ronaldo Araya sí estaba adelantado pero no participó de la acción.

Joaquín Hernández tuvo que luchar duro contra la férrea defensa de Santa Ana FC. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

La segunda es una mano de Marcel, que no fue aprecidada por el VAR. Según el analista arbitral de La Teja, toda mano de un delantero en el área, debe ser sancionada. La bola pegó en el codo del cubano, según se aprecia.

Dos caras

El partido fue de dos caras, Santa Ana FC fue superior en la inicial y el complemento fue más equilibrado, con el campeón lanzado al ataque pero con los locales ordenados y yendo a la ofensiva, cada vez que podían hacerlo.

Marcel Hernández anotó el gol del empate en la última jugada. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

El juego que hizo Santa Ana es para destacar. Con velocidad por las puntas, sobre todo por la derecha, con Geancarlo Castro y el buen accionar de figuras como Mauricio Villalobos y Emanuel Casado, quienes pusieron en aprietos al Team.

Además, defensivamente mostró mucho orden y anularon, a veces con faltas excesivas, a Elías Aguilar. Eso repercutió en el rendimiento del campeón nacional, más que todo en el primer tiempo.

En ese período fue mejor Santa Ana. Fue explosivo al ataque, ordenado en defensa, disciplinado en todos los sectores y jugando con ganas. Eso, más las figuras individuales que nombramos y en un estadio pequeño, que conocen bien, los hace un rival muy complicado.

Emanuel Casado abrió el marcador al minuto 8, en una buena jugada de los locales. Fue una salida larga de Geancarlo Castro a Mauricio Villalobos, quien recepcionó en mediocampo y filtró a Casado.

La bola dio en el codo de Marcel Hernández, luego anotó. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

El argentino recepcionó fuera del área, avanzó unos pasos y cruzó un remate lejano, bien intencionado, esquineado, al que no pudo llegar Anthony Walker.

A partir de ese gol, Santa Ana empezó a hacer daño por la derecha, con constantes desbordes de Castro y Villalobos, que generaron algunas aproximaciones interesantes, mientras el Team, quizás con piernas cansadas, buscaba sacudirse.

No lo lograron, más bien Santa Ana casi aumenta al 33 con un cañonazo de Castro que se fue arriba y en la última acción de la inicial, botaron la bola frente al marco. En esa acción hubo polémica y el árbitro Róger Vindas acudió al VAR y decidieron que una mano clara de Aarón Murillo no era penal.

En el complemento, Herediano fue otro. Logró equilibrar el partido y con el ingreso de Ronaldo Araya, fue más propositivo, profundo y peligroso.

La bola pega en la mano de Marcel Hernández, como se ve claramente. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

Apenas en las primeras de tanteo, ya se observaba que era un Herediano agresivo y encimaron a los locales, no obstante, una mala salida de Keyner Brown casi depara el segundo tanto de Santa Ana FC.

La bola se la dio a Villalobos, quien recepcionó, avanzó unos pasos y sacó un cañonazo que fue a pegar en el horizontal.

La respuesta del campeón no se hizo esperar, Ronaldo Araya lo intentó de cabeza, pero Patrick Pemberton resolvió de buena manera al 66.

Al 71, Ronaldo desbordó por la izquierda y puso un centro a Joaquín Hernández, quien prolongó a Marcel Hernández que cuando iba a tirar, debajo del marco, el Chino Madrigal, impidió el remate.

Siete minutos después, otra vez Ronaldo desbordó por su sector y centró pasado, Marcel no llegó pero sí Joaquín, quien le dio de volea pero no pudo enderezar a marco.

Luego llegó el cierre, el centro pasado al área, la mala salida de Pemberton y el gol de Hernández, lleno de polémica pero que permitió el empate del Team.

Una vez más, el fútbol tico se ve manchado por quienes están encargados de hacer justicia, pero a pesar del VAR, no pegan una.