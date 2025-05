Herediano se despide de futbolista que jugó 14 minutos en el Clausura 2025

John Jairo Ruiz no continuará en el Herediano. Prensa CSH. (Prensa CSH./Prensa CSH.)

El Club Sport Herediano sigue dando noticias, luego de proclamarse bicampeón nacional, pues este sábado confirmó una salida.

Se trata del delantero John Jairo Ruiz, quien debido a las lesiones jugó únicamente 14 minutos durante el torneo de Clausura 2025.

“¡Gacias, John Jairo! El futbolista no continuará vistiendo la camiseta del Club Sport Herediano. Agradecemos todos estos años de entrega y lucha por nuestra institución", mencionó el monarca del fútbol tico este sábado.

A inicios de mayo, Ruiz se volvió a lesionar tras hacer un pique en un partido ante Puntarenas FC. Entró a los 77 minutos del partido, pero tras sus primeras corridas sintió la molestia, en una escena dramática en la que el jugador salió visiblemente afectado y hasta llorando.

Días después, el técnico Jafet Soto confirmó que el jugador de 31 años tendría que quedar fuera de las canchas.

John Jairo jugaba por primera vez en el año, no lo hacía desde el 22 de diciembre del 2024 en la final entre Herediano y Alajuelense, por una dolencia que lo tuvo cuatro meses fuera.

“John Jairo tenía mucho de no jugar y lamentablemente me parece que se desgarró, así que empezará su recuperación nuevamente, le ha costado mucho volver, es un soldado con el cual no vamos a contar para lo que viene y hay que ponerse listos los otros”, dijo.