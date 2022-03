Herediano se olvidó de ganar

Herediano es el actual campeón, pero se olvidó de ganar y ya son diez fechas en las cuales no suma de a tres.

El campeón solo logró escalar un lugar (ahora es penúltimo) con el punto que consiguió en su visita a Guadalupe FC, ya que supera al Santos por gol diferencia.

Royner Rojas fue punto alto en el juego. (Guadalupe FC)

Este sábado igualaron a un gol con el cuadro guadalupano, uno de los líderes del campeonato y que le devolvió la misma receta que el Team le aplicó a Alajuelense en la fecha pasada, al marcarle un gol al cierre (88) que le quitó los tres puntos.

La mala racha del Team es la peor de un campeón en la historia del futbol costarricense, pues Alajuelense sumó 7 mejengas sin ganar en 1940, pero los florenses los superaron y ya va por diez.

El juego tuvo dinámica y emociones, pero realmente pocos remates a marco.

Yendrick Ruiz, abrió la cuenta al minuto 40, en el único remate a marco peligroso de la inicial, que tuvo mucha garra y entrega porque los dos equipos le pusieron bonito, pero no pasaron del buen toque.

El pepino cayó cuando Keysher Fuller ejecutó un saque de banda que mandó la pecosa al área y Orlando Galo la peinó hacia atrás, donde estaba Yendrick, quien le dio de seguido y de media vuelta y abrió la cuenta con un gol de gran calidad, el número 135 en su cuenta personal.

En el cierre empató Jossimar Pemberton, en una acción bien hilvanada por parte de los guadalupanos, que rescataron el punto y se pusieron momentáneamente de líderes, a la espera de resultados de este domingo.

Tanto los hombres de Wálter Centeno como los de Jafet Soto se esforzaron, tocaron, sacaron centros y jugadas de pared, pero faltaba esa chispa que los acercara al marco rival.

Ese equipo de Paté, al que tanta miel le echan, debe entender que jugar bien no solo es pasar la bola de aquí para allá y que también es importante rematar a marco, recurrir a una jugada individual para romper un cerrojo, combinar, como se les dio en la jugada que les dio el empate. En fin, generar más.

Al Team no le ocurre eso. Al Herediano de Jafet sencillamente le cuesta y, además, está presionado. Eso sí, no se le puede negar que el Herediano lo pone todo en la cancha y busca el marco rival. pero no están claros.

Miguel Basulto y Jossimar Pemberton disputan una bola. (Guadalupe FC)

Preocupa que esa dificultad para realizar fútbol del Team y que el mismo Jafet Soto lo reconoció previo al partido, se traslade a la Sele, de cara a los partidos claves de la eliminatoria si se toma en cuenta que hay siete florenses en el equipo de todos.

El juego tuvo dinamismo y mucha entrega por parte de los actores, eso no se discute, pero que feo se ve cuando no se concluyen las jugadas. Claro, hay que abonar que la igualdad de fuerzas contribuye a esa característica, que las defensas estaban aplicadas y que evidentemente, Paté y Jafet no querían recibir goles como prioridad. El 1 a 1 fue justo.

Venta de comida en el Coyella Fonseca Venta de comida en el Coyella Fonseca (Cortesía )

El Team entendió un poco mejor el juego en el complemento y fue más agresivo y en una de las primeras jugadas Fuller encontró a John Jairo Ruiz en una pared rápida dentro del área, que terminó en un cañonazo de John Jairo que salvó Torres.

Guada también lo intentó, con Pemberton que en algunas oportunidades desborda, pero hace una de más y con Royner Rojas y Aarón Murillo, que también la pulsearon pero sin buena dirección.

Incluso, conforme avanzó el juego, los Pateboys se fueron apoderando del control de la pelota y en puro cierre encontraron la recompensa al esfuerzo por intentar jugar.

Fabrizio Ramírez combinó con Jossimar Pemberton y salió soplado para el marco de Alvarado, abrió con Creisher Pérez y este envió un centro que Pemberton pegó medio mordido del área herediana, pero suficiente para vencer la estirada del arquero florense.

Guadalupe - Herediano Guadalupe - Herediano (Guadalupe FC)

El 1 a 1 dejó más contentos a los guadalupanos, que siguen soñando con clasificar y que amanecerán este domingo en la cima de la tabla. El Team, por su parte, seguirá hundido.