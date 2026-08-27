Herediano se quedó corto, firma otro gran fracaso internacional y dice adiós a la Copa Centroamericana

Herediano no logró el boleto para la siguiente fase de la Copa Centroamericana. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

No pudo ser para el Herediano, apenas triunfó 2-1 contra el Antigua de Guatemala y, aunque llegó a siete puntos, igual que el Marathón de Honduras, quedó eliminado por la diferencia de goles (+5 a +2) y firmó otro gran fracaso internacional.

Quedar eliminado dos años seguidos en la fase de grupos de la Copa Centroamericana es algo que debe encender todas las alarmas en el Team. Pueden responsabilizar a quien quieran, pero un equipo de su altura no puede normalizar estas cosas nunca.

No hablemos solo del dinero que pierden los florenses tras esto, sino que además quedaron sin opciones de ir a la Copa de Campeones de la Concacaf del 2027.

marzo de 2025, la última vez que los rojiamarillos jugaron la máxima competición del área, ya empieza a parecer lejana y ni hablemos del golpe al prestigio del club, al que la frase el “equipo de las grandes jornadas internacionales” se le ha quedado perdida.

Paulo Wanchope ganó el partido tras menos de una semana en el cargo, pero no consiguió el objetivo de clasificar, aunque todavía hay que ser justos, ese muerto no se le puede cargar a él aunque su nombre sea el que aparezca en el acta de defunción.

Los dos goles del Team fueron insuficientes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El asunto es que este triunfo no vale nada para el Team, un equipo que se acordó tarde de empezar a jugar, el empate en casa contra Marathón en la primera fecha de la Copa fue un pecado mortal con el que los catrachos le terminaron sacando el boleto.

A Chope se le puede achacar lo que pasó en el estadio Nacional, con un primer tiempo malo de su equipo que salió sin un solo jugador que al menos pareciera un delantero, ante la emergencia que vive el club en ese departamento.

La dirigencia del Herediano sufrió un duro golpe este miércoles. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

De feria, tenían la presión de lo que pasaba con Marathón en Honduras, quienes desde el minuto 43 se adelantaron en el marcador ante Estelí, lo que les exigía a los ticos ir por las anotaciones que tenían que ser abundantes para vencerlos en el gol diferencia, lo que no lograron.

Pese a eso, la nefasta primera parte no estuvo ni cerca de abrir el marcador, de larguito le anduvo y lo logró hasta después del medio tiempo cuando Chope metió a Ronaldo Araya y Abner Hudson.

En una de las primeras que tuvo Ronaldo, la mandó a guardar a los 52 minutos, con un remate a una esquina al entrar al área, muy bien colocada.

La mala fortuna le respondió al Team con otro gol del Marathón, una losa pesada que tuvo todo el juego porque por cada gol que hicieran los verdes, debían marcar dos.

Al 61′ fue expulsado Kevin López en Antigua y todo decía que había que írsele encima a llenarlo de goles, pero más bien los chapines igualaron con un tanto de cabeza al 69′ de José Ardón.

Rápidamente, Hudson puso el 2-1 al 71′, pero todo caía muy tarde, pues además el potencial ofensivo del campeón nacional no era para ilusionarse mucho, apenas era para el gasto.

Herediano se metió solo en una bronca de la que no supo salir a tiempo, cerró con triunfo, pero fue insuficiente para evitar otro papelón internacional, las grandes jornadas internacionales por ahora son solo cosa del pasado.