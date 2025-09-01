Herediano sí calmó las aguas con triunfo apretado ante el líder Liberia

Luis Ronaldo Araya fue el mejor del partido y el autor del gol. (Jorge Navarro./Jorge Navarro.)

Herediano sí supo calmar las aguas turbulentas, luego de una descalificación de la Copa Centroamericana y derrotó 1 a 0 a Liberia.

Con la victoria, el Team cazó a los Coyotes en puntos aunque Liberia sigue siendo primer lugar por gol diferencia.

El gol fue de Luis Ronaldo Araya, al minuto 18.

Herediano debía ganar pero además, hacer un buen partido para retomar la confianza y mostrar a su gente que el equipo no ha perdido fuelle, que peleará con todo por el tricampeonato.

Y un triunfo además, lo ponía a la par del líder, su oponente, con once puntos. Olvidar rápido el mal trago de la Copa Centroamericana era la consigna, pero gustar, jugar bien, verse sólido, mandar un mensaje, esa era la idea.

No fue fácil. Liberia tiene lo suyo, buenos jugadores, calidad, pero también personalidad.

Al estilo del Saturnino y con mucho de su carácter, los Coyotes no dan una bola por muerta, pasan la bola con criterio, defienden con orden.

Marcel Hernández esta vez no anotó pero dio la asistencia. (Jorge Navarro./Jorge Navarro.)

No obstante, este domingo les faltó claridad, un oponente tan serio como el bicampeón dificulta a cualquiera, más en el fortín florense, el estadio Carlos Alvarado.

Por eso describir el juego es difícil. No fue un bostezo, pero no hubo tantas acciones de peligro en los marcos.

Los equipos intentaron jugar, pero eso se puede hacer hasta donde lo permite el rival, las defensas está para eso.

Pero una acción bien hilvanada, y por qué no decirlo, con algo de suerte, fue la que generó el gol florense.

Luis Ronaldo Araya tomó el balón en campo rival por el centro, vio a Marcel Hernández en la media luna y le puso el balón. El cubano recepcionó e hizo un movimiento como de que iba a seguir con el balón, pero se le quedó como pegada.

Pero el volante había seguido la jugada, y en ese segundo que se le quedó la bola a Marcel, la pegó Ronaldo, rastrera, pegada al poste de mano izquierda de Antonny Monreal, que se estiró pero no pudo hacer nada. Corría el minuto 18.

El partido siguió con la misma tónica, con equipos buscando el marco rival y muriendo en el intento.

Pocas veces, los porteros intervinieron. Al 23, Fernando Lesme se escapó, por la izquierda, se perfiló, quitó una marca y remató pero la bola salió mordida y Carvajal contuvo sin problemas.

Liberia vendió caro su derrota. (Jorge Navarro./Jorge Navarro.)

Otra jugada que vale la pena mencionar la provocó Ronaldo, el mejor del partido. Al 70, desbordó por la izquierda, por la línea de fondo, centró atrás y le bola le llegó a Randy Vega, pero su remate salió desviado.

Un remate que pasó muy cerca de Lesme, al 74, fue el comienzo de una presión liberiana por buscar el empate.

El mismo Lesme, al 77 conectó de cabeza un balón en el área que le llegó a las manos a Carvajal, cuando el líder se había volcado en pos de esa igualada.

Pero el Team pudo poner la cereza en el pastel al 82, con un contragolpe fulminante donde Brian Rubio recibió un pase en el área y quedó solo para rematar, pero se la dio a Emerson Bravo quien de forma inexplicable, la mandó por fuera.