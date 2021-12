¡Herediano sí fue campeón en su centenario! El equipo que nació grande conquistó su estrella 29

El grito de Yeltsin Tejeda se escuchó en todo Guada, el Team es campeón. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Si alguien pone en tela de duda que Herediano es un equipo grande, sin duda es que no conoce la historia del fútbol de Costa Rica, ya que ese equipo, que salió campeón hace 100 años, lo volvió a hacer este domingo luego de vencer 3-2 en la vuelta de la final a Saprissa (4-2 en el global).

El equipo que nació grande, sigue siendo grande y ya tiene 29 copas en sus vitrinas.

Un resultado que tuvo un protagonista que sin duda le causó un gran dolor a los morados: Yeltsin Tejeda. El volante anotó el 2-2, que prácticamente le quitó la copa de las manos a los tibaseños, quienes se habían dado una monumental pulseada jugando con 10 hombres casi todo el partido.

En el banquillo, además, estaba Jeaustin Campos, el mismo técnico que les dio cinco títulos en el pasado a los saprissistas, pero como pasó con Hernán Medford en su momento, como rival fue una pesadilla y los dejó tendidos. Otro gran protagonista de la 29.

De la misma manera que lo hicieron gigantes del fútbol como el Real Madrid, Barcelona, Juventus, Bayern Múnich o el América, el Team se mete a un listado muy selecto, como uno de los equipos que conquistaron un título en su centenario.

Ese es un taco que Alajuelense no logró hace dos años, ¿gracias a quién? Así es, del nuevo campeón nacional que esa vez le arrebató el campeonato.

Ante Saprissa las cosas no iban a ser fáciles, eso estaba claro, un equipo con el ADN del Monstruo no se iba a regalar, pero esta tarde era florense, cuando algo está para uno, no hay quién se lo quite.

Jeaustin sacó ventaja en el duelo de ida, con una victoria 1-0, y eso obligaba al Saprissa a tener que ir por el partido de este domingo, aunque al ver la alineación de los morados empezaron las dudas sobre el plan que tendrían.

La locura florense se apoderó de las gradas del Colleya. (Alonso Tenorio)

Marvin Angulo y Orlando Sinclair se fueron a la banca, posiblemente Iñaki Alonso no les vio lo suficiente para meter la pata duro ante un Herediano que demostró que no le daba miedo jugar duro, en cambio ingresaron jugadores como Yostin Salinas y Jaylon Hadden, lo que provocó la molestia de los aficionados morados.

El juego fuerte marcó esta serie, pasó en Tibás y en el Colleya Fonseca. Y el árbitro Juan Gabriel Calderón como que andaba con los ánimos un poco revolucionados y en la primera que vio medio fuerte, se mandó con la tarjeta roja contra el morado Wálter Cortés cuando no daba para tanto.

El lateral tibaseño levantó mucho la pierna contra Gerson Torres, una falta clara, pero las vueltas que dio el florense, como si lo hubiera matado, vendió de más la acción. Con una amarilla era suficiente.

Para Saprissa era nadar más contra la corriente, darle duro con menos jugadores y una serie en contra.

En los marcos no se veían opciones ni sustos, hasta que Keyner Brown, al 25′, cambió eso al pegarle un empujón en el corazón del área a Kendall Waston, penal que Calderón, con acierto, no dudo en pitar.

Christian Bolaños tomó la pecosa, no había otro para echarse ese chicharrón encima, tiró y para sorpresa de muchos Esteban Alvarado se lo atajó, pero en el rebote Bola la mandó al fondo.

Christian Bolaños asustó por un rato a los florenses. (Alonso Tenorio)

El 1-0 suponía hasta cierta sorpresa por lo que se esperaba del partido, se sentía hasta cierta confianza de parte del aficionado florense, entonces que un Saprissa con diez se adelantara, rompía esos planes.

La primera de peligro del Team fue a los 32 minutos, un cabezazo que Brown mandó desviado, aunque ojo, que en esa jugada el árbitro no vio un empujón de Waston sobre José Guillermo Ortiz, lo que arrancó el reclamó de todos los locales. Una falta igual a la que pitaron en la otra área.

Para ese momento, los florenses ya habían sufrido la baja de Jonathan McDonald, quien jugó solo media hora por lesión en el hombro y en su lugar entró Yendrick Ruiz.

En la última del primer tiempo, el Colleya rugió con el empate. Yeltsin Tejeda la pulseó y la ganó en el área morada, de espaldas al marco intentó tirar, pero la pegó para que le diera a Bolaños, quien desvió la chocobola hacia adentro. Autogol en el tiempo de reposición.

De nuevo Bola

El protagonista de la mejenga era Bola, lo fue en los dos primeros goles y también en el tercero, al poner el 2-1 en la primera jugada del segundo tiempo, agarrando fríos a los florenses.

La polémica arbitral también apareció este domingo en algunas jugadas. (Alonso Tenorio)

Ricardo Blanco, desde la banda derecha, la cruzó al otro lado del área, donde apareció Jimmy Marín y la pegó casi de una a marco, Orlando Galo la desvió, la redonda se fue elevada y el oriundo de Hatillo madrugó a todos en el segundo palo para marcar de cabeza.

Volvió la zozobra pa’ los florenses, que con un conservador esquema seguía sin inquietar mucho al Monstruo ni tampoco aprovechaba al jugador que tenía de más. El rival pisaba más el área.

Imaginen que a los 60 minutos Aubrey David por poco pone el 3-1 con un buen remate, tras darse la media vuelta, que Esteban Alvarado desvió apenas.

Pero Jeaustin se estaba guardando sus armas, cuando movió el banquillo y mandó la artillería adelante, el Team pasó a mandar y dominar y acabó dándole la vuelta al juego, eso estaba para ellos.

Pero antes, al 77′, Aarón Cruz le hizo una señora tapada a John Jairo Ruiz, el tiro tenía sello de gol, pero el portero dijo que no.

Que pulseada, no fue fácil, pero Herediano es campeón. (Alonso Tenorio)

Pero el remate al segundo palo que Yeltsin pegó al 80‘ de volea, fue imposible para el arquero sancarleño y Tejeda lo gritó con el alma, porque era campeón nacional con ese pepino.

Luis Miguel Franco, a los 88 minutos, metió el puntillazo final con un remate al segundo palo, ya no había nada qué hacer para Saprissa, el Team estaba para campeón.

Por el centenerio, por la afición, por Jafet Soto, por Jeaustin Campos, por los papás fallecidos del Chino Díaz y de Jafet y hasta por vos, querido Alejandro Oviedo, aunque el covid te llevó de esta tierra, desde el cielo sin duda estás celebrando por tu amado Team. Tus compañeros te cumplieron la promesa.