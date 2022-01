Herediano sorprende con la contratación de una japonesa en su equipo femenino

El Team femenino tiene a una jugadora japonesa en sus filas que está encantada con el país, con la forma de ser de los ticos y por la manera en la que se festeja la Navidad y el Año Nuevo.

Ella se llama Karen Masuda, tiene 22 años, es tokiota y vino al país para demostrar su calidad y obtener mejores posibilidades.

Ella llegó a Tiquicia el pasado 31 de julio con el fin de pasear y entrenar con el Herediano, pero le gustó tanto el país que cuando regresó a Japón, le preguntó a Anderson Andrade (su representante) si existía la posibilidad de jugar en Costa Rica.

El cuerpo técnico florense le dio el visto bueno y Karen se vino de una, por lo que suspendió temporalmente sus estudios universitarios en Ciencias del Deporte para tener su primera experiencia profesional deportiva. En Japón practicaba fútbol en la universidad.

Masuda regresó a finales de noviembre para incorporarse de lleno al equipo Herediano, equipo con el que firmó por dos torneos y juega de volante de contención o como defensa central.

La Teja la contactó por medio de su representante y le envió preguntas por correo electrónico para que pudiera contestar las preguntas con ayuda de un intérprete.

–¿Cuándo vino a Costa Rica definitivamente?

Vine a Costa Rica a finales de noviembre de 2021.

– ¿Vino por fútbol o por alguna otra circunstancia?

La razón principal es el fútbol, pero creo que la experiencia de la cultura y la vida de Costa Rica será una ventaja para mí.

– ¿En su país era jugadora de fútbol?

Había jugado fútbol en la universidad en Japón.

– ¿Cómo incursionó en el fútbol?

Cuando era pequeña, mi hermano mayor me enseñó a jugar al fútbol.

– ¿Qué le ha parecido el futbol femenino tico?

Muy bonito. Siento mucha libertad y creatividad.

– ¿Ha logrado conocer algo del país?

Si fui a la playa y a conocer a algunos animales. También me llamó la atención cómo celebran la Navidad y el Año Nuevo aquí, es diferente a Japón. Me gustaría conocer más de Costa Rica.

– ¿Cuál es su expectativa con el cuadro herediano?



He escuchado que el Herediano es uno de los equipos más fuertes de Costa Rica, así que estoy deseando vivir una temporada de mucha entrega por el título. También espero experimentar mi máximo nivel en Costa Rica y ser mejor cada día para tener mejores oportunidades.

– ¿Cómo se comunica con sus compañeros y el cuerpo técnico?

Me enseñan con lenguaje corporal (señas) y me explican las cosas en inglés. Ellos me ayudan mucho.

– ¿Qué es lo más extrañó de Costa Rica?

Que personas, sin conocerme, me saludaran cuando salgo a la calle. Eso me sorprendió.

–¿Con quién vive?

Vivo sola en un apartamento cerca de la familia de mi representante.

–¿Qué extraña de Japón?

A mis amigos japoneses, cuando los veo en las redes sociales me pongo triste. También extraño mucho a mi familia.

– ¿Qué sabe decir en español?

He aprendido a saludar, a decir: hace frío, rico y gracias.

– ¿Qué comida y bebida le gustan?

El queso y la natilla son diferentes a los de Japón, pero son deliciosos. Me gusta el arroz y también el gallo pinto. Siempre tomo té.

– ¿Cree que Herediano puede ser campeón?

Sí. Creo que es posible si todas queremos ganar y nos esforzamos.

– ¿Ha visto a Alajuelense, el bicampeón, qué piensa de ese equipo?

No las he visto antes, pero creo que tienen capacidad porque han ganado dos veces seguidas. Estoy deseando jugar contra ellas.

– ¿Qué le dice su familia por esta aventura?

Mi familia siempre respeta y apoya mis decisiones. Están muy preocupados por mí porque estoy muy lejos de Japón y me envían mensajes muy seguidos.

– ¿Alguna otra japonesa podría venir a jugar a Costa Rica?

Quiero jugar bien aquí, para que los japoneses quieran jugar en Costa Rica y transmitir la experiencia que tuve aquí en Japón.