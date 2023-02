Herediano tiene reunión imprevista luego de la derrota ante Sporting

En el Herediano los ánimos están caldeados por los resultados obtenidos. (JORGE CASTILLO)

Este sábado luego de caer 1-0 ante Sporting, en el Herediano tuvieron una encerrona en búsqueda de explicaciones para saber qué estaba pasando con su mal arranque, en el que suman suman de quince puntos posibles, además de un juego que deja mucho que desear.

Según reportó Josué Quesada, periodista de Tigo Sports, en el Herediano hubo una reunión luego del juego en la que estuvieron presentes solo los jugadores en el camerino.

Mientras los jugadores hablaban, afuera de los vestidores Jafet Soto se reunió con Roberth Garbanzo, gerente deportivo, Roberto Carpio, secretario técnico y el entrenador, Geiner Segura, quien ya está sintiendo la presión de afición y prensa en su puesto.

Sporting es líder y metió al Herediano y a Geiner Segura en un zapato

El clima en la institución es tenso y los jugadores reconocen que viven un mal momento del que les está costando mucho salir. De los últimos nueve puntos suman solo uno, el empate como visitantes el miércoles ante Grecia.

“El mensaje de Geiner con nosotros es claro, nosotros nos entrenamos de la mejor manera, ya llevamos rato con él, quizás no sé cómo dar una explicación para saber porqué no se nos están dando las cosas en cancha, pero es lo único que queda, no podemos rendirnos, queda mucho campeonato todavía”, dijo el delantero Anthony Contreras a Tigo Sports.

Los rojiamarillos reciben esta semana al Santos, el miércoles, y a Alajuelense el sábado, resultados que podrían ser definitorios para el futuro del club en este torneo.