Herediano tiene varias preocupaciones que debe resolver en estos próximos juegos pese a estar eliminado

El Club Sport Herediano ya está eliminado del Apertura 2026; sin embargo, en el actual campeón nacional hay cosas muy importantes en juego de las que debe preocuparse.

Los florenses vienen de empatar en casa y son actualmente octavos de la tabla de posiciones, a cuatro puntos del último lugar, Pérez Zeledón, y a dos de Escorpiones, que son novenos; es decir, si no suman puntos en sus últimos juegos, los rojiamarillos iniciarán el Clausura 2027 en puestos calientes en lo que se refiere al descenso.

Herediano tiene cosas en juego en estos partidos pese a estar eliminado. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Por la grandeza de Heredia, no se piensa que pueda perder la categoría; no obstante, tampoco puede descuidarse en ese rubro de cara al otro año.

Otro de los grandes problemas para el Team es el tema de la Copa Centroamericana del 2027, en la que en caso de no ser campeón en el siguiente semestre, dependerá de la tabla acumulada.

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Por Costa Rica van cuatro representantes, los dos campeones, el de la Apertura y el del Clausura, y los otros dos van por medio de la tabla general.

En caso de que el campeón sea el mismo, serían tres los clubes que irían por la acumulada.

El asunto con Herediano es que actualmente se ubica a 14 puntos de Alajuelense, que ocupa el cuarto puesto; a 15 del Sporting y a 16 del Cartaginés y de Saprissa, por lo que en los dos partidos que le quedan, el Team deberá ganar sus partidos para intentar recortar esa distancia y no depender de ser campeón sí o sí el próximo semestre.

Los dirigidos por Jafet Soto visitan a Puntarenas luego del parón por la fecha FIFA y cerrarán este torneo de pesadilla en casa contra Escorpiones.