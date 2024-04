Herediano tratará de “cerrar con dignidad” ante Pachuca

El Club Sport Herediano sabe muy bien qué va a hacer a Hidalgo, Pachuca, donde este miércoles enfrentará el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El Team tiene un panorama muy complicado para pensar en un pase a las semifinales, ya que perdió el juego de ida, siendo local en el Estadio Nacional, 5 a 0. Sin embargo, la serie de octavos de final la sacó jugando de visita en México, ante Toluca, equipo al que el cuadro florense eliminó.

Francisco Rodríguez dio declaraciones en México. (Pantallazo)

No obstante, la desventaja no era tan abultada. El Team llegó a Toluca con un 1 a 2 en contra y ganó en el estadio Nemesio Díez 3 a 2 y pasó por haber anotado más goles de visitante.

Esta vez, los florenses tienen claro que deben cerrar con dignidad el partido ante los tuzos.

Jafet Soto, presidente de Fuerza Herediana, lo tiene claro y lo dijo en Punto Decisivo en Columbia.

“Cerrar con dignidad”, fue lo que mencionó, mientras agradecía a México por el cariño que siempre le demuestra cuando está por allá.

Orlando Galo, quien no pudo jugar el partido de ida por sanción, expresó que deben hacer un partido inteligente para cerrar con dignidad.

“Lo hemos conversado en la parte grupal, no es fácil, pero no es imposible. Ellos metieron cinco allá, no te puedo decir que vamos a lograr, pero vamos a hacer lo posible para hacer un buen partido”, consideró Galo.

Herediano tiene un duro compromiso ante Pachuca. (CSH )

Herediano encontró en Costa Rica un equipo muy dinámico y poderoso, que lo ratificó el fin de semana cuando goleó a uno de los más pintados del fútbol mexicano, Tigres, al que le metió 3 a 0 en condición de visitante.

“Sabemos sobre el equipo que tiene Pachuca, lo que juegan, lo que compiten. Sabíamos que iban a atacar, pero no que fuera un marcador tan abultado, lo cual es responsabilidad de nosotros”, manifestó.

Herediano se vio muy mal en el juego de ida y cayó 5 a 0. (Rafael Pacheco Granados)

Francisco Rodríguez indicó que la presión por el torneo de Concacaf y el liderato en el torneo local pudo incidir en algo, pero que están para retomar el camino.

“Podría tratar de enlazar las cosas y buscar una explicación, pero creo que el resultado es el que va a dictaminar el camino de cómo pasan las cosas, antes, tener esa ventaja (en el torneo local) y lo de Concacaf nos motivaba, la parte anímica estaba alta y en una semana todo dio vuelta. Esto nos lleva a formar un carácter que no se da en los triunfos, en estos momentos hay que afrontar las cosas, queremos buscar el campeonato y competir el miércoles contra Pachuca”.