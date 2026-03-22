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Herediano vs Alajuelense: Estos son los jugadores con los que Óscar Ramírez buscará dejarse los 3 puntos en el Carlos Alvarado

Herediano enfrentará a Alajuelense, este sábado, a las 8 p.m.

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Herediano enfrentará a Alajuelense este sábado a las 8 de la noche, un duelo clave en la lucha de los florenses por volver al primer lugar y de los rojinegros por seguir escalando en la tabla.

El Team llega al juego urgido de la victoria luego de las derrotas ante Saprissa y el Municipal Liberia. Por otro lado, Alajuelense llega con la misión de lavarse la cara después de quedar eliminado ante Los Ángeles FC en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Además, los manudos buscan sumar en medio de una semana difícil, luego de que trascendiera la detención de Alejandro Bran y la suspensión del volante y de su compañero Kenneth Vargas por incumplir los reglamentos del equipo.

Herediano se enfrentan Alajuelense por la jornada 12, torneo de apertura 2025 Liga Promerica
Herediano y Alajuelense se enfrentarán a las 8 p.m. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Las alineaciones

Esta es la alineación de Alajuelense para el clásico provincial:

Washington Ortega, Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Santiago van der Putten, Ronald Matarrita, Ángel Zaldívar, Celso Borges, Creichel Pérez, Aarón Salazar, Anthony Hernández y Ronaldo Cisneros.

Por otro lado, Heredia usará el siguiente once:

Dany Carvajal, Getsel Montes, Allan Cruz, Everardo Rubio, Gabriel Sibaja, Keysher Fuller, Sergio Rodríguez, Randall Leal, Elías Aguilar y Marcel Hernández.

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AlajuelenseHeredianoEstadio Carlos Alvarado
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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