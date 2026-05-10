Herediano vs Cartaginés: este es el once estelar de ambos equipos para el decisivo juego

Este sábado se define al primer finalista del torneo de Clausura 2026, por lo que Herediano y Cartaginés pusieron a sus mejores hombres para el segundo juego de las semifinales.
El partido dará inicio a las 8 de la noche, en el estadio Carlos Alvarado, y José Giacone y Amarini Villatoro no se guardaron nada.
A Herediano le basta un empate o una victoria, para avanzar a la fase final; mientras que Cartago debe derrotar a Herediano, por un marcador mayor al 1-0, para evitar llevar la serie a tiempos extra.
Alineación de Herediano
Dany Carvajal, Haxzel Quirós, Keyner Brown, Darryl Araya, Getsel Montes, Keysher Fuller, Sergio Rodríguez, Yurguin Román, Everardo Rubio, Elías Aguilar y Marcel Hernández.
Alineación de Cartaginés
Kevin Briceño, Fernán Faerron, Marcelo Pereira, Douglas López, Christopher Núñez, Juan Carlos Gaete, Luis Flores, Carlos Barahona, Diego González, Ricardo Márquez y Suhander Zúñiga.