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Herediano vs Cartaginés: este es el once estelar de ambos equipos para el decisivo juego

El juego entre Herediano y Cartaginés será este sábado a las 8 p.m. y define al primer finalista del torneo

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Este sábado se define al primer finalista del torneo de Clausura 2026, por lo que Herediano y Cartaginés pusieron a sus mejores hombres para el segundo juego de las semifinales.

El partido dará inicio a las 8 de la noche, en el estadio Carlos Alvarado, y José Giacone y Amarini Villatoro no se guardaron nada.

A Herediano le basta un empate o una victoria, para avanzar a la fase final; mientras que Cartago debe derrotar a Herediano, por un marcador mayor al 1-0, para evitar llevar la serie a tiempos extra.

Cartaginés vs. Herediano
El juego entre Herediano y Cartaginés será este sábado a las 8 p.m. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Alineación de Herediano

Dany Carvajal, Haxzel Quirós, Keyner Brown, Darryl Araya, Getsel Montes, Keysher Fuller, Sergio Rodríguez, Yurguin Román, Everardo Rubio, Elías Aguilar y Marcel Hernández.

Alineación de Cartaginés

Kevin Briceño, Fernán Faerron, Marcelo Pereira, Douglas López, Christopher Núñez, Juan Carlos Gaete, Luis Flores, Carlos Barahona, Diego González, Ricardo Márquez y Suhander Zúñiga.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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