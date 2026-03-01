Herediano vs Pérez Zeledón: esta es la apuesta de José Giacone para luchar por amarrar el liderato

El Club Sport Herediano se medirá ante Pérez Zeledón, este sábado, a las 8 p.m., en su lucha para mantenerse en el primer lugar del Clausura 2026.

Los florenses recibirán a los Guerreros del Sur, en el estadio Carlos Alvarado. En este momento, el Team es líder con 16 unidades y una victoria contra los generaleños les permite llegar a los 19 puntos; aumentando su distancia ante Cartaginés, que en este momento tiene 16 unidades y con otros clubes como Saprissa, que tiene 15 puntos y Alajuelense que tiene 8.

Para este encuentro, el técnico José Giacone apostó a sus mejores jugadores para dejarse los 3 puntos en casa.

El juego entre Herediano vs Pérez Zeledón será a las 8 p.m. en el estadio Carlos Alvarado. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alineación de Herediano

Este es el once inicial del Club Sport Herediano:

Danny Carvajal, Keyner Brown, Sebastián López, Everardo Rubio, Aarón Murillo, Haxzel Quirós, Sergio Rodríguez, Darryl Araya, Luis Ronaldo Araya, Elías Aguilar y Marcel Hernández.