Herediano vs Pérez Zeledón: esta es la apuesta de José Giacone para luchar por amarrar el liderato

El juego entre Herediano y Pérez Zeledón será este sábado, a las 8 p.m., en el estadio Carlos Alvarado

Por Yenci Aguilar Arroyo

El Club Sport Herediano se medirá ante Pérez Zeledón, este sábado, a las 8 p.m., en su lucha para mantenerse en el primer lugar del Clausura 2026.

Los florenses recibirán a los Guerreros del Sur, en el estadio Carlos Alvarado. En este momento, el Team es líder con 16 unidades y una victoria contra los generaleños les permite llegar a los 19 puntos; aumentando su distancia ante Cartaginés, que en este momento tiene 16 unidades y con otros clubes como Saprissa, que tiene 15 puntos y Alajuelense que tiene 8.

Para este encuentro, el técnico José Giacone apostó a sus mejores jugadores para dejarse los 3 puntos en casa.

Jornada 4 de Liga Promerica partido Club Sport Herediano vs. Municipal Pérez Zeledón Pérez Zeledón, debut de Hernán Medford
El juego entre Herediano vs Pérez Zeledón será a las 8 p.m. en el estadio Carlos Alvarado. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alineación de Herediano

Este es el once inicial del Club Sport Herediano:

Danny Carvajal, Keyner Brown, Sebastián López, Everardo Rubio, Aarón Murillo, Haxzel Quirós, Sergio Rodríguez, Darryl Araya, Luis Ronaldo Araya, Elías Aguilar y Marcel Hernández.

HeredianoPérez ZeledónTorneo de Clausura 2026
Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

