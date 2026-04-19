Herediano vs San Carlos: José Giacone apuesta con todo para vencer a los Toros del Norte

Herediano, con José Giacone a la cabeza, entrará a la segunda, con la intención de dejarse los tres puntos en casa y amarrar el primer lugar de la tabla.

Los rojiamarillos son líderes, con 31 puntos, pero tienen al acecho a Saprissa, con 27 unidades y Liberia, con la misma cantidad de unidades, en la tercera posición.

Heredia enfrentará a San Carlos, equipo que dirige Wálter Centeno, a partir de las 8 p.m., en el estadio Carlos Alvarado.

Herediano enfrentará a San Carlos, a partir de las 8 p.m., en el estadio Carlos Alvarado. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Las alineaciones

La alineación del Team

Dany Carvajal, Keyner Brown, Eduardo Juárez, Everardo Rubio, Gabriel Sibaja, Keysher Fuller, Sergio Rodríguez, Darryl Araya, Randall Leal, Elías Aguilar y Marcel Hernández.

Por otro lado, San Carlos entrará a cancha con:

Mario González, Pablo Fonseca, Christian Martínez, Brian Martínez, Roberto Córdoba, Gerardo Castillo, Jorman Aguilar, Jeikel Venegas, Jean Carlo Agüero, Osvaldo Rojas y Emmanuel Hernández.