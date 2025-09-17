Deportes

Herediano vs Saprissa: ¿a qué hora es y en cuál canal se puede ver el Clásico del buen fútbol?

Herediano y Saprissa se enfrentan este miércoles, por la jornada 9 del torneo de Apertura 2025 en un duelo de infarto por los tres puntos

Por Yenci Aguilar Arroyo
Heredia vs Saprissa
Herediano y Saprissa se enfrentarán a partir de las 8 p.m. Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

El Deportivo Saprissa visitará al Club Sport Herediano, por la jornada 9 del torneo de Apertura 2025.

El clásico del buen fútbol es este miércoles a las 8 p.m., el primer enfrentamiento entre tibaseños y florenses en el torneo, al que ambos llegan muy necesitados de la victoria no solo por los tres puntos, sino para intentar ir dejando atrás el mal momento que viven.

Estos equipos se reencontrarán luego de las semifinales que disputaron en mayo y en la que los morados salieron vencedores. Recordemos que en la ida, el Monstruo goleó al Team 4-0 en la Cueva, y en la vuelta, los florenses se sonaron a la “S” con marcador 2-0.

LEA MÁS: Saprissa y Herediano se juegan más que tres puntos este miércoles

Las visitas al Carlos Alvarado no son nada alentadoras para Saprissa. El 25 de enero perdieron 3-1 y el 15 de diciembre del año pasado fueron derrotados 3-0, en la fase final del Apertura 2024.

Jornada 4 de Liga Promerica partido Club Sport Herediano vs. Municipal Pérez Zeledón Pérez Zeledón, debut de Hernán Medford
Hernán Medford no pasa un buen momento en el Team. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En este momento, Saprissa es cuarto en la tabla, con 13 puntos, mientras que Heredia es sexto con 12 unidades y por eso el duelo del miércoles será trascendental para ambos equipos, que necesitan puntuar para mejorar sus números en el certamen.

El encuentro se llevará a cabo en el estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara y se podrá ver por FUTV.

LEA MÁS: Herediano vs Saprissa: Designan en VAR al árbitro más cuestionado

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

