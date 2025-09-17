Herediano vs Saprissa: ¿a qué hora es y en cuál canal se puede ver el Clásico del buen fútbol?

Herediano y Saprissa se enfrentarán a partir de las 8 p.m. Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

El Deportivo Saprissa visitará al Club Sport Herediano, por la jornada 9 del torneo de Apertura 2025.

El clásico del buen fútbol es este miércoles a las 8 p.m., el primer enfrentamiento entre tibaseños y florenses en el torneo, al que ambos llegan muy necesitados de la victoria no solo por los tres puntos, sino para intentar ir dejando atrás el mal momento que viven.

Estos equipos se reencontrarán luego de las semifinales que disputaron en mayo y en la que los morados salieron vencedores. Recordemos que en la ida, el Monstruo goleó al Team 4-0 en la Cueva, y en la vuelta, los florenses se sonaron a la “S” con marcador 2-0.

Las visitas al Carlos Alvarado no son nada alentadoras para Saprissa. El 25 de enero perdieron 3-1 y el 15 de diciembre del año pasado fueron derrotados 3-0, en la fase final del Apertura 2024.

Hernán Medford no pasa un buen momento en el Team. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En este momento, Saprissa es cuarto en la tabla, con 13 puntos, mientras que Heredia es sexto con 12 unidades y por eso el duelo del miércoles será trascendental para ambos equipos, que necesitan puntuar para mejorar sus números en el certamen.

El encuentro se llevará a cabo en el estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara y se podrá ver por FUTV.

