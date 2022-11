Herediano y su afición están unidos y cr3en en la remontada ante Saprissa

El Club Sport Herediano sacó una especie de campaña enfocada en la palabra Cr3amos, así, con el tres haciendo de la letra E, en clara referencia a la cantidad de goles que deben hacer el sábado para salir campeones.

Los aficionados ya se hicieron sentir y se han identificado con el eslogan florense y dan muestras de apoyo al equipo Herediano.

Recordemos que el partido de ida de la gran final del Apertura 2022 terminó 2 a 0 a favor del Saprissa, en la Cueva del Monstruo.

El estadio Coyella Fonseca deberá ser una fortaleza para los heredianos. (Rafael Pacheco Granados)

Ahora falta que el Team, en el Colleya Fonseca, reciba al Saprissa y para proclamarse campeón debe derrotarlo por tres goles de diferencia. Si es por dos goles, se van a tiempo extra, sea el marcador que sea, porque el gol de visitante no es criterio de desempate en esta etapa.

El empate hace campeón al Saprissa o una derrota morada por un gol de diferencia.

Así las cosas, los heredianos recuerdan con ese logo, lo que ocurrió en la final del Verano 2012, bajo la dirección técnica de Marvin Solano, cuando el Team cayó 3-1 en el Fello Meza ante Cartaginés y luego de una semana con una campaña similar, ganaron en el Rosabal Cordero 3-1 y en penales alzaron el título.

Fabián Zumbado, uno de los periodistas más representativos entre los aficionados al Team lo tiene muy claro.

Clausuran construcción del estadio del Herediano

“En el fútbol y en la vida hay que insistir hasta que no se pueda y hasta donde yo sé, todavía se puede, que es difícil, sí, es difícil, que Saprissa se ha visto sólido… sí, pero no está definido, todavía no hay campeón, no han entregado el trofeo”, expresó.

Fabián dijo que no se trata de dar falsas expectativas a la afición, simplemente es apoyar al equipo hasta donde se pueda.

“Herediano ya hizo el peor partido en mucho tiempo, ¿por qué este domingo no puede ser al revés y que hagan el mejor partido en mucho tiempo?”, añadió.

Ya lo vivió

Victor Mambo Núñez expresó este miércoles en un Facebook live del equipo que no se imaginaban estar en esta bronca, pero que así es el Herediano.

“Sería algo de ensueño el fin de semana remontar el marcador y apelo a que el estadio esté como cuando le remontamos a Cartago, que la afición apoyó desde que inició el partido, no hicimos el gol en los primeros quince minutos que era el presupuesto que teníamos para ese partido, pero para el minutos diez del segundo tiempo ya habíamos empatado la serie.

“Va a ser complicado, sabemos lo que es Saprissa, pero el sábado desde que comiencen a calentar hay que alentar y que Saprissa sienta que cualquier jugada es de peligro”, expresó.

El estadio Coyella Fonseca estará lleno y la gente dice Cr3amos. (CSH)

¿Qué dice la afición?

Vicky Barquero, una gran fiebre rojiamarilla, confía plenamente en el equipo.

“Nos quedan noventa minutos, todavía no tiramos la toalla, sigamos más unidos que nunca. Recuerdo lo Cartaginés y esa vez había sido mucho la campaña por parte de los aficionados”, dijo Barquero.

Otro fiebre, Jonathan Ramírez, dice que Herediano es más fuerte con dificultades, como la que ocurrió esta semana con la clausura de la construcción del estadio Eladio Rosabal Cordero.

¿Quiere David Patey transmitir partidos de Herediano?

“Heredia es contra todo y contra todos porque hay momentos para hacer las cosas y hay proyectos que no solo benefician al equipo como el estadio, que es un bien para todo el cantón, para la provincia y para la misma municipalidad, va a dar empleos. Hay momentos, lo pudieron sacar el lunes no en plena final, pero esas cosas nos unen y nos hacen más fuertes”, expresó Jonathan

“El Team tiene el material humano para sacar eso y hasta le digo, mejor llegar con el marcador en contra, para que no se relajen como el partido pasado en el Colleya Fonseca”, dijo.

Barquero agregó que cuando el equipo está contra las cuerdas es cuando se convierte más peligroso para el rival.

“Como ahora, que nadie da nada por el equipo, que nos dan por muertos. Allí es cuando se crece”, comentó.