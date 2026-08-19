Deportes

Herediano ya habría definido a su nuevo técnico

Herediano ya tendría entrenador, con lo que el interinato de Jafet Soto llegó a su fin tras derrotar al Real Estelí

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Por Sergio Alvarado

Herediano ya tendría nuevo entrenador para el Apertura 2026, se trataría de Paulo César Wanchope, con quien el Team buscará el bicampeonato nacional.

Paulo César Wanchope sería el nuevo técnico de Herediano

Paulo Wanchope llegaría por tercera vez al banquillo del Herediano. Fotos: Mayela López (Mayela López)

La noticia fue dada a conocer al cierre de la noche de este martes por el periodista Kevin Jiménez, quien afirmó que este miércoles se cerrará el acuerdo con Chope.

Una fuente confiable le confirmó a La Teja que los florenses estaban hablando con el entrenador de 50 años y tenían conversaciones adelantadas.

Para Paulo sería su tercera ocasión en el banquillo rojiamarillo, el club con el que se dio a conocer como futbolista en Costa Rica y con el que debutó como entrenador.

La primera vez que se puso el buzo de DT fue entre 2008 y 2009, cuando dirigió 30 partidos al Team.

Jafet Soto le volvió a dar una oportunidad a Paulo Wanchope en el banquillo florense. (Rafael Pacheco Granados)

En setiembre de 2018, Chope dio todo un golpe de timón cuando dejó al Cartaginés para fichar con los rojiamarillos, una decisión que no salió bien, pues apenas duró un mes en el puesto y fue despedido.

Paulo Wanchope vuelve a dirigir después de un año

Paulo no dirigía desde hace un año. El 22 de agosto del 2025, Saprissa anunció la salida de Chope de su banquillo y en el último año se dedicó a proyectos personales.

Herediano llegará a Costa Rica este miércoles

Los florenses aterrizarán en Costa Rica este miércoles a las 6:50 p. m., luego del triunfo como visitantes por 2-0 ante el Real Estelí por la Copa Centroamericana.

El club afirmó que en el aeropuerto, el gerente deportivo, Gustavo Pérez, atenderá a los medios de comunicación y ahí ratificarían la llegada de Paulo.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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