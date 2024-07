Herediano ya tiene al sustituto de Robert Garbanzo como gerente deportivo

Jafet Soto, presidente de Fuerza Herediana, manifestó este miércoles, luego de que el Team derrotara al Tauro de Panamá 1 a 0 por la Copa Centroamericana, que él puede con todos los cargos y funciones que tiene en el equipo florense, tras la sorpresiva salida de su gerente deportivo, Robert Garbanzo.

Robert Garbanzo dejó la gerencia deportiva del Herediano. (Albert Marín)

Soto dijo que, de momento, no habrá sustituto, que él fungirá como gerente deportivo, como lo ha hecho en los últimos 16 años y que pondrá toda su experiencia siempre a disposición del equipo.

Soto es presidente de Fuerza Herediana, gerente general y ahora gerente deportivo del Club Sport Herediano. Además, es miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol y presidente de la Comisión Técnica de esa entidad.

Jafet aseguró que puede con todo cuando se le preguntó sobre los argumentos que le dio Garbanzo para renunciar.

“No me importa, renunció y ya, en fútbol tengo 16 años como dirigente y espero cualquier cosa, en cualquier momento. Es un vacío grande, pero no pasa nada, porque lamentablemente para algunos de ustedes, estoy yo. Lo siento, pero cualquier vacío que exista lo cubro yo, con mi mucha o poca experiencia”, manifestó.

Cuando se le preguntó por el recargo laboral, Jafet fue polémico con su respuesta.

“¿Cuando he hecho algo diferente?, lo que me asombra es que la salida de Robert, que es un vació grande, sea tema de conversación en algunos programas, por media hora o 45 minutos, buscan el frijol en el arroz. No existe, salió y ya, nos duele mucho, pero realmente así es el fútbol y Roberth sabe que es así. Se tomó una decison, duele mucho”.

La Teja le consultó este martes a Garbanzo sobre su salida de Team, pero expresó que de momento, no se va a referir al asunto.