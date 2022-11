Heredianos se le fueron con todo a David Guzmán por meterse con El Mambo

David Guzmán. Instagram.

Saprissa le ganó el Torneo de Apertura al Club Sport Herediano y la euforia de la celebración provocó que los jugadores morados hicieran transmisiones en vivo para compartir con su afición.

En una de esas transmisiones de Instagram de Ariel Rodríguez, a David Guzmán no le importó que mucha gente lo estaba viendo y aseguró que el ex florense, Víctor “Mambo” Núñez, no existe.

El video es viral en redes sociales y en él los heredianos han salido a defender a uno de los ídolos de su institución y a darle con todo al volante morado.

Mambo será recordado por ser el goleador histórico.. Guzmán por convulsionar y ser un apestoso de jugador 🤷 https://t.co/oyEUSHcHFb — Daniel Rodagui (@DRodagui) November 7, 2022

Parece que el incidente del jugador morado con la Selección está bastante presente en la memoria de algunos florenses.

“Entonces David Guzmán, jugador del Real Madrid de Costa Rica. Mismo que fingió una convulsión, síndrome coronario agudo o rabieta, dice que el Mambo no existe. ¡Cómo le falta humildad! La vida da vueltas”, escribió un usuario.

Otros le quisieron dar al jugador tibaseño “donde más le duele” y le recordaron que no logró montarse en el avión de la Tricolor rumbo a Qatar 2022.

“Guzmán es un vulgar, el Mambo el goleador histórico del fútbol nacional, no hay mucho que decir, él no tuvo que fingir que se moría en una cancha como otros, que rico que Guzmán no va a Qatar por vulgar, solo para volar patadas sirve”, indicó.

La selección nacional,es el honor de los ticos, la sensación sin igual, tuturu, NOS VEMOS EN EL MUNDIAL, Cierto @DavidGuzmanCR NO EXISTE en el mundial — Cesaré De Prandelli (@CesarZunigaF21) November 6, 2022

Muchos comentarios como esos provocaron que tanto “Mambo” como Guzmán, sean tendencia en redes sociales.