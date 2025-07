Hermana de Cristiano Ronaldo justificó así la ausencia del futbolista al funeral de Diogo Jota

Cristiano Ronaldo recibió muchas críticas por no asistir al funeral de Diogo Jota, su compañero en la Selección de Portugal (Francisco Seco/AP)

Cristiano Ronaldo ha recibido diversas críticas por su ausencia en el funeral de Diogo Jota, su compañero en la Selección de Portugal, para presuntamente no opacar el significado del evento con sun presencia según indicó la prensa este sábado.

Resulta que Katia Aveiro, hermana del astro portugués, apareció para ratificar todo lo dicho y reconocer que el motivo por el que CR7 no fue al entierro fue precisamente ese, para evitar que toda la atención mediática se fuera sobre él.

La mujer fue muy directa al decir que no había que ser hipócritas y que si Cristiano se aparecía, el foco se hubiera posado sobre él, misma circunstancia por la que él no asiste a bodas, cumpleaños o sepelios.

“Mi hermano no puede ir a casamientos porque sino se perdería el foco real de un casamiento. No puede ir a fiestas de un sobrino o por ejemplo mío por la misma razón, no puede ir a un café o una explanada por razones obvias”, comentó.

Katia afirmó que cuando su padre murió, hace 19 años, época en la que las redes sociales, cámaras y alcance no eran lo que son hoy, Cristiano fue al funeral y el asunto fue insostenible.

“No hubo respeto, la gente no respetó, fue hace 19 años y no hubo cualquier respeto y fue nuestro padre y no respetaron el momento.

“Imaginen lo que podía pasar con Diogo y André. No vamos a ser hipócritas, no lo seamos, los mismos que lo están criticando son los que siempre lo critican, lo que lo pasan criticando que porqué aún está en la selección y ahora dicen que porqué el capitán no fue”, aseguró.

Para Aveiro el asunto no se trata de fútbol, no tiene que ver con eso, sino con respeto y consideración en un momento muy complicado.