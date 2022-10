Hermano de Ariel Rodríguez denunció que no lo dejaron entrar al Colleya Fonseca

Erick Rodríguez, el hermano del jugador Ariel Rodríguez, denunció que no lo dejaron entrar al estadio Colleya Fonseca. Instagram.

Erick Rodríguez, el hermano del delantero del Saprissa, Ariel Rodríguez, tuvo que ingeniárselas para apoyar a su hermano, el sábado en el juego del Monstruo contra Herediano.

En su cuenta de Instagram, Erick contó que aunque compró entrada para ir al Colleya Fonseca a ver en vivo el partido de los morados, no lo dejaron entrar, por lo que tuvo que acomodarse en un portón para ver el encuentro.

Familia de Ariel Rodríguez envió emotivos mensajes tras su gol ante el Herediano

“Tengo mi entrada y no me dejaron entrar, pero nunca te dejaré solo hermano. Aquí me quedo”, escribió Rodríguez, acompañado de una imagen afuera del estadio guadalupano.