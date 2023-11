Hermano gemelo de Gloriana Villalobos buscará en el Clausura 2024 su chance en el fútbol tico

Mauricio Villalobos jugó en el fútbol universitario de Estados Unidos y el fútbol de Austria hasta este año. Foto: Instagram

Mauricio Villalobos Vega es de esos legionarios que se aventuró a iniciar su carrera como profesional en el extranjero antes de siquiera haber debutado en Tiquicia, camino que cada vez más costarricenses están optando y su historia tomó matices muy interesantes.

Algunos lo podrán recordar como el hermano gemelo de Gloriana Villalobos, la icónica futbolista del Saprissa, Selección de Costa Rica y que también tuvo su paso por el extranjero.

El nombre del joven de 24 años sale a la palestra pues en pocos días regresará a Costa Rica luego de acabar su ligamen con el SK Bischofshofen de Austria, club en el que militó en el último año y entre sus planes está buscar una oportunidad en el fútbol nacional.

¿Qué pasó con Mau todo este tiempo y porqué hasta ahora es que busca su oportunidad en su país? Lo cierto es que el mediocampista no vuelve con las manos vacías, llega con un título universitario conseguido en Estados Unidos en estudios interdisciplinarios con un énfasis en gerencia deportiva y además tiene una maestría en educación superior, tras estudiar cuatro años allá.

La vida es de decisiones y Villalobos tomó la suya, en el 2018 cuanto estaba muy cerca de debutar en primera con el Saprissa, equipo en el que hizo todas sus ligas menores, le salió una oportunidad para irse a estudiar a una universidad en Florida, adonde también podría jugar fútbol y no lo pensó mucho.

Al afirmar que estuvo muy cerca de debutar no es solo por decirlo, en el año que salió del club ya entrenaba con la planilla del primer equipo y hasta estuvo en la suplencia en un clásico en la primera etapa de Vladimir Quesada a cargo del Monstruo.

Mauricio Villalobos es hermano gemelo de Gloriana Villalobos Foto: Instagram

“Yo llegué a Saprissa a los nueve años, en el 2009 y salí en el 2018, fueron nueve en los que hice todo el proceso de liga menor, cuatro años de academia, U-15, U-17 y el Alto Rendimiento, luego estuve entrenando con el primer equipo y estuve de banca en un clásico. Antes de irme a Estados Unidos hice una pretemporada de mitad de año, me acuerdo que fue en el Proyecto Gol.

“Sí podría decir que estuve muy cerca de debutar, entrenaba de manera muy constante con ellos, estaba con don Vladimir, fue el que me brindó la oportunidad tanto de estar entrenando con el equipo y en la pretemporada”, recordó sobre sus días como morado.

De Quesada, Villalobos tiene una muy grata impresión y grandes recuerdos por la manera especialmente que trata al jugador y le empodera a ser mejor.

“Me acuerdo que, aunque no lo tengo tan claro porque fue ya hace ratillo, pero sí recuerdo que era muy clara y fácil de establecer una relación con él en el sentido que uno de manera muy fácil y pronto te da la confianza, también siento que había bastante honestidad, uno como joven es honesto cuando tiene que serlo, para el bien de uno y el crecimiento, para el bien del equipo. Nos daba mucha confianza a los jóvenes con el discurso que teníamos que estar listos siempre”.

Al llegar a los Estados Unidos, se enroló con el UCF Knights de la Universidad de Florida Central adonde se acomodó y consolidó rápidamente hasta llegar a ser el capitán de equipo.

En el cuadro gringo fue compañero de otros costarricenses como Gino Vivi, hoy ficha del Los Ángeles Galaxy de la MLS y Timothy Arias, quien sigue en la U y fue convocado a los partidos que disputó la Sele Sub-23 en octubre ante Colombia.

Mauricio Villalobos ya tiene un título universitario además del fútbol Foto: Instagram

“Estaba además en el proceso sub-20 de la selección con el profesor Breance Camacho, en el Alto Rendimiento y entrenando en la primera con Saprissa y sin tal vez planearlo, me salió la oportunidad de la universidad, mi hermana ya estaba jugando en Estados Unidos y no es que dijo, yo quiero hacerlo, ni fue algo que busqué, pero cuando se me presentó la oportunidad sentí que era lo correcto. Es la única razón por la que salí de Saprissa”.

Mauricio además se describió como futbolista, en la U era el 10 y líder del barco en la cancha.

“Primero que todo me considero un jugador bastante trabajador en la cancha, después con la bola me siento bastante cómodo, lo que es el juego entre líneas o la circulación de balón es mi mayor fortaleza, después me considero un jugador dinámico, con bastante intensidad y capacidad de recorrer bastante distancia en el partido y aportar en el último tercio con asistencias y goles”.

A mediados de noviembre, Villalobos estará regresando al país y fue muy franco que para el Clausura 2024 por proyectos personales quiso volver, aunque aún tenía opciones de seguir en Austria.

“Creo que es un buen momento para mí para regresar al país, de allí esperar cuál es la mejor opción, es algo que he considerado desde hace un tiempo y ahora ya me siento listo para dar ese paso.

“En lo que respecta el lugar y los equipos depende de los equipos en Costa Rica darme la oportunidad, pero si Dios lo permite, mi plan es estar abierto a la oportunidad de regresar”.