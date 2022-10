Hernán Medford: “A Heredia no le faltó nada, hicimos un excelente partido”

A pesar de que dice salió contento, Hernán Medford no perdió oportunidad para darle un recadito al árbitro Keylor Herrera. (Rafael Pacheco Granados)

A pesar de que puede ser un resultado con trampa, el técnico del Club Sport Herediano, Hernán Medford, se fue feliz de la vida con el empate a cero que sacaron en el partido de ida de las semifinales ante Puntarenas FC.

Un empate con goles en el estadio Colleya Fonseca, el sábado, clasificaría a la final a los chuchequeros; sin embargo, a pesar de esos detalles, al Pelícano se le vio salir feliz del estadio Lito Pérez.

“Hay que darle mucho valor, porque es un empate en una cancha tan difícil como la de Puntarenas y un equipo tan complicado como este. Un empate en un primer partido es super positivo.

“Herediano tuvo que adaptarse a la cancha para lo que uno le gusta que es jugar y se tiene que montar una estrategia dependiendo de eso. Al final quedo contento con el esfuerzo de los muchachos. Se jugó como una semifinal, todos corrieron y metieron, entendieron lo que se planificó en la semana”, dijo.

¡Locura nocturna en el Puerto! Ya calienta la semifinal

El partido fue muy disputado en una cancha mojada y resbalosa. (Rafael Pacheco Granados)

A pesar de que al Team le faltó el puntillazo final para llevarse un triunfo, para Medford a su equipo no le faltó nada y se incomodó un poco cuando le cuestionaron eso.

“A Heredia no le faltó nada hoy, el equipo sigue sin perder e hicimos un excelente partido, no pienso ni hablo de lo que no hubo, ¿para qué?, sino hubo goles, no lo veo como un tema para mí, si usted lo dice yo lo respeto, pero el gol de visita es algo que ahora no pienso”.

“Usted planifica un partido para ganar, obviamente, pero si no gano de visita y saco un 0-0 me deja feliz. Por lo que nosotros hemos tenido en las últimas dos semifinales, téngalo por seguro que es un muy buen marcador. Aprendimos de la experiencia, hemos tenido dos semifinales que no han sido tan buenas, por eso hoy (ayer) aprendimos de la experiencia”, comentó.

Fiel a la postura que ha tomado este torneo, Hernán fue enfático en que mantener el invicto es algo que tienen que reconocer y felicitar y, de nuevo, recalcó que son para él, el mejor equipo del torneo.