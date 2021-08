Hernán Medford: "A Wílmer le deseo mucho éxito en su carrera, pero este sábado no"

Medford habló maravillas de Wílmer, pero no quiere que le vaya bien este sábado. Foto: Rafael Pacheco. Medford habló maravillas de Wílmer, pero no quiere que le vaya bien este sábado. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Durante los años 90' y parte del arranque del actual siglo, Hernán Medford y Wilmer López se combinaron de muy buena manera en la Selección Nacional. Desde la media cancha el Pato asistía al Pelícano para que este perforara las redes de los rivales.

Eso terminó construyendo una muy buena vibra y amistad entre ambos.

Ahora que el manudo se tiró al agua como entrenador, el herediano le tiró flores, aunque espera que su amigo vuelva a la senda de la victoria hasta después de este sábado, día en que ambos se enfrentarán a las 8 de la noche en el Rosabal Cordero.

"El sentimiento es mutuo, López fue un gran compañero, un gran profesional, obviamente nos seguimos llevando bien. Un día de estos estuvimos en una actividad, pero cada uno está en lo suyo cuando estamos en la cancha. Es un buen compañero y una buena persona. Ojalá le vaya bien, con excepción del sábado", destacó.

El encuentro del que habla Medford fue este miércoles en una entrevista para el programa SC5 de la cadena internacional ESPN, donde el Pelícano afirmó que picó al Pato para intercambiar alineaciones, pero que su rival al final le comió gallina con la idea. Wílmer aseguró completamente lo contrario. ¿A quién le creemos?

Medford estuvo este miércoles en un programa de ESPN junto a Rolando Fonseca, allí también se topó al Pato.

"Ayer le dije a Wílmer que intercambiáramos la alineación, fui yo el que se la pedí, no él. Le dije: 'démela, démela y yo se la doy', pero qué me le iba a estar dando, yo le dije que si me la daba, que no salía de de entre nosotros dos, pero no se atrevió. Ojo que estoy hablando en serio, tratamos de sorprendernos un poco, porque ya nos conocemos", dijo Medford entre risas este jueves en conferencia de prensa.

El florense no se confía en que la Liga venga medio renca, por sus dos derrotas al hilo, ya que en este tipo de clásicos puede pasar cualquier cosa.

"Ellos tienen un reto bonito porque se miden con el campeón, al primer lugar, al equipo invicto, pero ese tipo de cosas también motiva al rival y eso lo hace un partido diferente a pesar de lo que están pasando ellos. El partido Alajuelense y Herediano es un clásico, por lo que esperamos una Liga complicada", destacó.



Hernán le volvió a mandar un recado directo a su afición ya que dijo que espera que el sábado, cuando entre a la casa de don Eladio, esté a reventar.

Los heredianos han estado resfriados de ir al Rosabal Cordero durante este torneo.

"Es una obligación que la gente venga y llene el estadio, si la afición nos exige a nosotros ganar, también tenemos derecho a exigirle que venga. Eso que aparecen las camisetas en diciembre, ¡qué bonito!, pero es ahora cuando les toca venir.

"Le voy a decir a los muchachos que empecemos a perder para ver si es que la gente viene al estadio, parece que es lo que les gusta. Yo ya les dije que se les quite esa maña de estar sufriendo, que se fijen en nuestros números, el sábado cuando llegue quiero ver el estadio lleno", indicó.