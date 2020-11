No viene al caso hablar de retroceso, eso es si lleváramos tres o cuatro partidos que no damos, pero es un partido, esa palabra no me gusta. Ya lo dije, fallamos, fuimos un desastre, pero si me hablas de retroceso no, estamos en segundo lugar y de primeros en el grupo. Todos los equipos pasan por un partido así, nos tocó en la semifinal del año pasado y ojalá sea este, que no se en etapas decisivas.