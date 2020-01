"Para mí, el equipo jugó bien de principio a fin ante un equipo como Alajuela que ya lleva un proceso de un año, pero si un equipo te juega en bloque tenemos que ir de un lado a otro para buscar espacios. Yo no saqué a (Cristopher) Núñez para buscar más velocidad, sino porque él tenía amarilla y me daba miedo que el árbitro compensará y no quería correr ese riesgo, aunque es solo una hipótesis.