Con ellos también estuve mucho tiempo hablando, me reuní con ellos y mostraron mucho interés, me daban buenas condiciones lo que les agradezco porque me dieron valor como jugador, pero la decisión no la tomé por no darle la razón a nadie, así que si al final me tocaba ir a San Carlos lo hubiera hecho, pero tenía dos opciones, lo analicé y elegí. Lo que Jafet dijo no influyó.