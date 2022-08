El técnico del Club Sport Herediano, Hernán Medford, criticó fuertemente a los periodistas que minimizaron el triunfo de su equipo ante el Pacific de Canadá, en la Liga de Concacaf.

Las declaraciones las dio este sábado, luego del triunfo del Herediano ante Santos 2 a 1 en el estadio Ebal Rodríguez.

Hernán Medford está chiva con un sector de la prensa. (Albert Marín)

Medford dijo que deben darle valor a los triunfos conseguidos y no andar viendo cómo minimizan los buenos resultados.

“El equipo anda bien, allá (en Canadá) fue un juego difícil, no como dicen algunos de sus colegas fue fue contra un ‘equipito’. Ya parecen mexicanos que dicen eso cuando un equipo de Costa Rica va para allá y hablan de ‘prensita’. Nos meten a todos en el mismo saco como si fuéramos un cero a la izquierda. No copiemos lo malo”, expresó el técnico del Herediano.

El Team le ganó al Pacific en Canadá, 1 a 0 con un gol de Jefferson Brenes y dejó la serie muy encaminada. El cierre será el martes 23 de agosto en el estadio Ricardo Saprissa.

“Era un buen equipo, no actuemos como ellos (los mexicanos), porque qué feo sienten ustedes cuando llegan a México y los ven chiquiticos”.

“En vez de darle mérito al Herediano, mejor digamos que fue contra un equipito” — Hernán Medford, técnico del Herediano

“Ustedes como periodistas deben valorar las cosas, analicen antes de hablar paja, primera vez que un equipo costarricense gana en Canadá y entonces da tristeza escuchar a algunos. Yo sí le doy valor y el partido del martes será complicado”, añadió el técnico florense.

“Ustedes pueden obligar a ganar... No me lo tienen que hacer a mí, yo siempre me exijo a ganar y cuando no gano me enojo, lo que no pueden hacer es minimizar a un equipo y decir que deben ganar 4 a 0. Al que le caiga el guante que se lo plante, ya que Heredia ganó, en vez de darle mérito, mejor digamos que fue contra un equipito”.