Hernán Medford: “Debemos mejorar, pero el uno a cero es manejable”

Herediano deberá buscar la remontada en el juego de vuelta, que será el martes a las 8 p.m. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El técnico del Herediano, Hernán Medford, debutó este domingo con el pie izquierdo en su regreso al fútbol de la primera división al perder por la mínima ante el Cartaginés en el Fello Meza.

No obstante, el Pelícano manifestó que el marcador es manejable para la mejenga de vuelta, que será este martes, a las 8 p. m.

“Hay cosas por mejorar y uno va a tener tiempo para analizar bien el partido, hubo cosas buenas y malas, un segundo tiempo en donde siempre tuvimos el balón, pero no pudimos definir.

“El primer tiempo fue un juego cerrado, típico de semifinal y ellos (Cartaginés) aprovecharon la que tuvieron y definieron. No quiero buscar ningún tipo de excusa, pero un juego así lo pueden ganar como lo ganaron y está bien”, añadió.

El Pelícano estuvo tranquilo y mesurado a la hora de responder las preguntas y confía en que este lunes podrán hacer un análisis de lo que deben hacer para lograr la remontada.

“El primer tiempo no fue enredado, no solo a Heredia le costó, ellos no fueron muy claros y nosotros tampoco. Nada más hay que recapacitar, cosas que debemos mejorar y el uno a cero es manejable.

“Nosotros tuvimos el control del segundo tiempo, nos faltó ser efectivos. (Esteban) Alvarado en el segundo tiempo estuvo de vacaciones, pero la estrategia de Cartago está buena, se defendieron bien y sacaron el marcador. Ojo, no es una crítica hacia Cartago, Heredia tuvo el balón, hubo opciones pero no se concretaron y quedan 90 minutos.

Sobre los seleccionados nacionales, Hernán recalcó que llegaron bien motivados.

“Obviamente pueden tener un poco de carga y luego del entrenamiento decidimos que jugaran, posiblemente no andaban del todo bien y por lo menos los vi corriendo, especialmente nos faltó más fútbol, en el segundo tiempo se vieron más y un equipo no depende de dos o tres jugadores, el uno a cero es ventaja y no le vamos a quitar los méritos a Cartago, pero si es manejable para nosotros”, afirmó.