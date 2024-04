Hernán Medford dice que en Sporting hay un jugador similar a Manfred Ugalde

El entrenador de Sporting, Hernán Medford, en la conferencia de prensa tras la derrota 2-1 ante Saprissa, aseguró que su equipo tiene un jugador similar a Manfred Ugalde.

Hernán Medford destacó a Steven Cárdenas y lo sugirió para la Sele.

El Pelícano dijo que el anotador del gol albinegro, Steven Cárdenas, quien ha hecho los últimos cuatro goles del equipo (triplete ante Guanacasteca y el de este domingo), es muy similar a Ugalde. Hasta aseguró que podría ser considerado para la Selección Nacional.

“No me gusta hablar individualmente de ningún jugador, lo que pasa es que aquí sí porque hay una escasez de delanteros goleadores en este país, es una realidad. Y encontramos a un chico como Cárdenas, hay que aprovecharlo, pocos nacionales han sido goleadores en el campeonato”, manifestó el Pelícano.

Steven Cárdenas es similar a Manfred Ugalde, según Hernán Medford. (Sporting FC)

“No hablo tanto de lo que pueda hacer con nosotros sino para el fútbol nacional, goleadores hay pocos y no es de ahorita y, para mí, ¿por qué no puede ser de Selección? Si hablamos de estatura está igual que Manfred, pero tiene un resorte que no tienen muchos”, explicó Medford.

Manfred Ugalde juega en el Spartak de Moscú. (Spartak de Moscú)

Fue enfático al afirmar que él compara a su pupilo con el jugador del Spartak de Moscú e insistió en que puede ser útil para la Tricolor, a cargo del técnico argentino Gustavo Alfaro.

LEA MÁS: Luis Paradela explica cuál es el gran temor de los jugadores de Saprissa

“Lo comparo con Manfred y es de Selección porque estamos escasos, tienen el mismo biotipo, son goleadores, son chicos, pero saltan bien, entonces por allí puede. Es mi opinión, cuando hablamos de la Sele soy un simple aficionado y como aficionado estoy opinando. No crean que es presión... tampoco”, dijo.

La diferencia es que Manfred tiene 21 años y Steven 32 y Ugalde es dos centímetros más alto (1,73 metros a 1,71 metros).