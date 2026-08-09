Hernán Medford dio un vuelco total a la alineación del Saprissa ante Puntarenas FC

Hernán Medford y Saprissa enfrentan su primer partido como visitante en el Apertura 2026. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro)

Saprissa y Puntarenas FC se medirán este sábado a las 8 p. m. en el estadio Lito Pérez en Puntarenas juego correspondiente a la jornada tres del Apertura 2026.

Los morados buscan su tercer triunfo al hilo en el torneo nacional, tras derrotar 5-1 a Pérez Zeledón y 2-1 a San Carlos, ambos encuentros en Tibás.

Para el primer partido de visitante en la temporada, Hernán Medford dio un vuelco importante al equipo que jugó el miércoles anterior ante el Alianza FC de Panamá por la Copa Centroamericana.

De aquel encuentro apenas repiten dos jugadores, Abraham Madriz y Pablo Arboine, el resto, el Pelícano armó un equipo nuevo de lo que fue el pasado once estelar.

Los morados salen con Abraham Madriz, Pablo Arboine, Mathías Cordero, Gerald Taylor, Joseph Mora, Jefferson Brenes, José Gabriel Carvajal, Kermey Arboine, Orlando Sinclair, Luis Javier Paradela y Ariel Rodríguez.