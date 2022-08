Hernán Medford: “El árbitro se equivocó para los dos lados”

El técnico Hernán Medford expresó este domingo luego del empate a dos con Alajuelense que el árbitro Josué Ugalde se equivocó para ambos lados.

Herediano ganaba 2 a 0 al terminar el primer tiempo y tenía ventana numérica pues la Liga se quedó con nueve hombres a los 65 minutos cuando el juego estaba 2 a 1.

El juego fue miy intenso y disputado. (Rafael Pacheco Granados)

“A los liguistas les expulsaron dos hombres que les tenían que expulsar y a Herediano uno que tenían que expulsar y luego se dio un penal que fue claro. Entonces se equivocó para los dos lados porque hubo muchas que pitaron unas sí y otras no”, expresó.

El técnico del Herediano volvió a decir que la Comisión de Arbitraje debe analizar bien el trabajo de los silbateros.

Además se molestó cuando le estaban preguntando por la presión que tiene el Team, por el empuje que los equipos que vienen abajo están mostrando.

Hernán Medford dijo que las tres expulsiones y el penal estuvieron bien pero hubo jugadas donde se equivocó el juez central. (Rafael Pacheco Granados)

“¿Quién es el primero?, no me gustaría estar con seis puntos arriba, ¿donde está la presión?, no me la tire la presión que no existe. Usted me debería decir ‘felicito a Heredia porque está arriba’. No entiendo, no es presión, se trata de seguir ganando”.

Medford dijo que al equipo le faltó meter un poco de intensidad en el segundo tiempo, que dejaron de hacer cosas y también le dio mérito al trabajo que hizo Alajuelense.

Los heredianos, eso sí, siguen de primeros en el grupo A, con 20 puntos y los manudos se quedaron en el segundo lugar con 14, cuando falta un partido para cerrar la segunda vuelta del torneo y empezar la vuelta larga, donde se enfrentarán con los rivales del grupo B.