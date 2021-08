Hernán Medford: "Esperamos terminar como campeones invictos"

El Pelícano aseguró durante la semana que tiene una buena amistad con el Pato. Foto: Rafael Pacheco El Pelícano aseguró durante la semana que tiene una buena amistad con el Pato. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)

Herediano sigue sin perder en este campeonato. Ya son 18 partidos invictos, si tomamos en cuenta los últimos tres del Verano 2017 y los primeros 15 de este Apertura.

El técnico Hernán Medford reconoce que le gustaría quedar campeón invicto, pero asegura que tiene los pies en la tierra y sabe que en cualquier momento pueden perder.

"No me desvela, vamos partido por partido y sabemos que no somos invencibles. Esperamos terminar como campeones invictos, pero podemos perder. Puede llegar un equipo, ser mejor y ganarnos. Nosotros no andamos en las nubes sino pisando la tierra, por eso nos ha ido bien. Vamos bien, pero mañana no sabemos", aseguró el Pelícano.

Medford destacó lo hecho por Alajuelense, ya que considera que les complicó bastante las cosas.

"Jamás iba a ser fácil. Alajuela es Alajuela, es un equipo de respeto", comentó.

