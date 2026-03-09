Hernán Medford estalla y lanza dardo por la programación del juego ante Herediano

Hernán Medford no se guardó nada y le mandó un mensaje a quienes, según él, les quisieron jugar sucio, con la programación del juego entre Saprissa y Herediano.
Luego de la victoria de los morados 2-1 ante los florenses, el Pelícano tiró varias chinitas y una de ellas fue por la calendarización de la mejenga. Saprissa jugó el jueves contra Sporting y este domingo recibió a los florenses, pero según Medford, hubo muy poco tiempo para descansar.
Al inicio de la conferencia de prensa, postpartido, Hernán recalcó que fue superior al Team y, una vez más, los morados mostraron intensidad y un buen trabajo táctico.
“Nosotros no teníamos excusa porque el equipo fue superior; espero que se sienten (prensa) y analicen el partido. Cuando un equipo de Saprissa juega con intensidad, el triunfo es meritorio. Le pasamos por encima a Heredia hoy.
“Le pasamos por encima en cuanto a intensidad, sistema táctico y los invito a que saquen un tiempo; es la tarea de ustedes, porque hoy nos llevamos el mérito. Saprissa fue intenso, estuvo corriendo, tácticamente bien parado.
“Me quedo contento, todos trabajamos en tan pocos días, nos juegan sucio; nos ponen a descansar 48 horas y a Heredia 72, y corrimos más con menos tiempo de descanso, no sé por qué la diferencia, eso no es fair play y ese tipo de cosas enojan”, afirmó.