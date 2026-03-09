Deportes

Hernán Medford estalla y lanza dardo por la programación del juego ante Herediano

Al inicio de la conferencia de prensa, post partido, Medford recalcó que fue superior al Team y una vez más, los morados mostraron intensidad y un buen trabajo táctico

Por Yenci Aguilar Arroyo

Hernán Medford no se guardó nada y le mandó un mensaje a quienes, según él, les quisieron jugar sucio, con la programación del juego entre Saprissa y Herediano.

Luego de la victoria de los morados 2-1 ante los florenses, el Pelícano tiró varias chinitas y una de ellas fue por la calendarización de la mejenga. Saprissa jugó el jueves contra Sporting y este domingo recibió a los florenses, pero según Medford, hubo muy poco tiempo para descansar.

Hernán Medford no se guardó nada y le tiró a quienes cree, que trató de perjudicarlo con la programación del partido contra Heredia. Foto: Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

Al inicio de la conferencia de prensa, postpartido, Hernán recalcó que fue superior al Team y, una vez más, los morados mostraron intensidad y un buen trabajo táctico.

“Nosotros no teníamos excusa porque el equipo fue superior; espero que se sienten (prensa) y analicen el partido. Cuando un equipo de Saprissa juega con intensidad, el triunfo es meritorio. Le pasamos por encima a Heredia hoy.

“Le pasamos por encima en cuanto a intensidad, sistema táctico y los invito a que saquen un tiempo; es la tarea de ustedes, porque hoy nos llevamos el mérito. Saprissa fue intenso, estuvo corriendo, tácticamente bien parado.

“Me quedo contento, todos trabajamos en tan pocos días, nos juegan sucio; nos ponen a descansar 48 horas y a Heredia 72, y corrimos más con menos tiempo de descanso, no sé por qué la diferencia, eso no es fair play y ese tipo de cosas enojan”, afirmó.

