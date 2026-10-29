Hernán Medford estalló ante los cuestionamientos tras agónica clasificación de Saprissa

Hernán Medford se enojó mucho por los cuestionamientos al Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Hernán Medford la está pasando malísimo en cada conferencia de prensa del Saprissa. Los enojos por los cuestionamientos a su equipo son de todos los días y ni siquiera ganando se salva.

Este miércoles, el Pelícano se puso furioso por ese detalle, pues, según él, luego de ganar no había por qué cuestionarlos, porque al fin y al cabo consiguieron el objetivo de clasificar a la Copa de Campeones de Concacaf.

Al inicio de la rueda de prensa respondió con mucha molestia cuando le señalaron que su equipo consiguió sufriendo el boleto y le preguntaron si le gustó la forma en que lograron el pase.

Hernán Medford estalló tras una pregunta sobre la clasificación de Saprissa

“Sí me gustó, porque si usted saca las oportunidades que tuvimos en el partido, por eso el partido hay que analizarlo bien, pudimos ganarlo desde el primer tiempo porque fallamos goles. Nos llegaron tres veces, pero nosotros llegamos diez.

“Nos faltó contundencia, pero el equipo jugó bien y se clasificó. Punto y aparte. Ya es mucho, es que hasta cuando ganamos hablan ya”, reclamó.

Era tal el enojo de Medford que, luego del primer cuestionamiento, le pidió al periodista al que le tocaba preguntar que le diera un momento, mientras tomó un respiro y suspiró mientras se bajaba el colerón: “Dios mío, cosa más difícil”, dijo.

El técnico morado defendió el juego de Saprissa

Hernán Medford lamentó la falta de definición de Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ya luego de ese espacio, siguió reclamando que lo cuestionen tanto si consiguieron el objetivo que necesitaban.

“Se valora porque clasificamos, eso es todo, no hay otra, clasificamos, quien quiera sentarse a analizar el partido lo puede hacer. Que vea el tipo de juego que hizo Saprissa, eso son méritos. Clasificamos con méritos”.

“El primer tiempo fuimos a presionar al equipo, los tuvimos debajo del marco y fallamos, fallamos, eso sí lo acepto, no fuimos contundentes, tenemos que ser más contundentes para estar más tranquilos”.

“Si fuera que Saprissa está ahí, pero no llega, no provoca peligro, ahí sí acepto, pero Saprissa provocó, tuvo muchas oportunidades. ¿Que al final se ganó al último minuto? ¿Qué tiene? Yo he visto a equipos quedar campeones al último minuto.

“Ahora resulta que el tiempo en el que ganamos también es cuestionado, usted puede ganar en el primer minuto o en el último minuto. ¿Qué tiene? Pero ya sabemos que ni ganando”, comentó.

El ambiente de Hernán Medford sigue siendo muy pesado de cara al clásico de este domingo ante Alajuelense, un partido en el que el Saprissa llegará tras conseguir su clasificación internacional, pero con las críticas sobre su rendimiento todavía presentes.