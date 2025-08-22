Hernán Medford explotó tras la derrota del Herediano y señaló responsables

Hernán Medford llamó por su nombre a los responsables de la derrota del Herediano ante el San Miguelito. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El técnico del Herediano, Hernán Medford, llamó por su nombre a los responsables de la derrota del cuadro rojiamarillo ante el Sporting San Miguelito, por la Copa Centroamericana.

Los ticos cayeron 2-0 en suelo canalero, lo que compromete la clasificación de los bicampeones nacionales a la siguiente fase del torneo regional y Medford señaló a los jugadores florenses, por su falta de actitud.

LEA MÁS: Golazo de San Miguelito complica al Herediano en la Copa Centroamericana

“Siempre es el entrenador y eso se acabó, el que lo quiera aceptar lo acepta. Ellos (jugadores) tienen que aceptar su responsabilidad, es un tema de actitud.

“Cuando veo la tabla, el Real España (de Honduras) tiene tres puntos y si queremos ganar el partido que se viene tenemos que cambiar la actitud, totalmente”, manifestó.

En el grupo B de la fase de grupos de la Centroamericana, el San Miguelito está de líder con 7 puntos. Le sigue el Municipal de Guatemala con 5, el Diriangén de Nicaragua con 4 y el Team empata con el Real España, con 3 puntos cada uno.

Un golazo del San Miguelito provocó la derrota del equipo tico. Cortesía. (shu/Shutterstock)

LEA MÁS: Periodista panameño sacó pecho y le bajó muy feo el piso al fútbol tico por culpa de Saprissa, Alajuelense y Herediano

Heredia cerrará su participación en el campeonato, el jueves ante Municipal, a las 8 p.m. Una victoria no le garantiza que clasifica a la siguiente fase, porque dependerá del resultado del encuentro entre el Real España y el San Miguelito.