Hernán Medford habla de Saprissa sin pelos en la lengua

El exentrneador del Club Sport Herediano, Hernán Medfod dijo -sin pelos en la lengua- que Saprissa le dio un “verdadero vergazo” en la última final del campeonato nacional y que no salió a recibir la medalla de subcampeón porque eso es muy duro.

El Team de Medford ganó la fase regular del Apertura 2022 de forma holgada, invicto y sobrado y pasó la semifinal ante Puntarenas sin grandes apremios.

Sin embargo, en la final de la segunda fase perdió el invicto ante Saprissa en el juego de vuelta en el Coyella Fonseca 1 a 0. Los morados ganaron el global 2 a 1.

Hernán Medford Entremador del Herediano Final Nacional Torneo Apertura 2022 27 de octubre del 2022 Fotografía: Juan Diego Villarreal

En la gran final, Saprissa se dejó el título al ganar 2 a 0 en el Ricardo Saprissa y perder 1 a 0 en el Coyella Fonseca. Al principio de las series, los pronósticos daban a Herediano como el favorito.

“Un vergazo, vas a salir a recibir... pero la gente cree que nosotros opinamos y la gente cree que somos fuertes mentalmente, pero si usted emocionalmente no está para algo... no está para algo”, dijo refiriéndose a por qué no salió a recibir la medalla. Así habló en el programa Contragolpe de TD+.

Las cosas como son: fracaso cobra la cabeza de Hernán Medford

Gabriela Jiménez le preguntó a Mauricio Montero que si él saldría a recoger una medalla de subcampeón y respondió. “He salido, salí muchas veces”.

Y allí Medford tomó la palabra: “¿Sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe por qué todo el mundo salía antes?.. Porque era obligación”.